Odbijena žalba Planet Softa, Smartmatic pred potpisivanjem ugovora sa CIK-om

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH odbila žalbu Planet Softa, čime se otvara put za ugovor CIK-a sa Smartmaticom vrijedan 74,5 miliona KM.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH odbila je žalbu kompanije Planet Soft na odluku Centralne izborne komisije BiH da posao nabavke izbornih tehnologija dodijeli američkoj kompaniji Smartmatic, saznaje Istraga.ba.

Odluka je donesena u četvrtak poslijepodne, ali još nije zvanično dostavljena CIK-u. Nakon ovog epiloga, gotovo je otvoren put da Centralna izborna komisija zaključi ugovor sa Smartmaticom vrijedan 74,5 miliona KMm piše Istraga.ba

U Kancelariji se nalazi i žalba kompanije Provis iz Bijeljine, ali, prema dostupnim informacijama, njeni argumenti su slabiji. Kako se navodi, ova firma je u ponudi prekoračila procijenjenu vrijednost nabavke, zbog čega bi žalba mogla biti odbačena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH je 19. marta odlučila da posao nabavke biometrijske opreme i sistema za skeniranje glasačkih listića dodijeli konzorcijumu koji predvodi bh. podružnica američke kompanije Smartmatic.

Odluku je podržalo šest članova CIK-a, dok je protiv bio jedino Vlado Rogić, koji je tada izrazio sumnje u regularnost postupka i ukazao na moguće curenje informacija u javnost tokom procesa izbora ponuđača.

Komisija za nabavku prethodno je rangirala tri ponuđača, pri čemu je najnižu ponudu dostavio konzorcijum koji predvodi Planet Soft, ali je ocijenjeno da je cijena nerazumno niska i rokovi nerealni.

Drugorangirani Smartmatic ponudio je realizaciju posla za 74,5 miliona KM, uz rok isporuke od 139 dana i petogodišnju garanciju, dok je trećeplasirani Artco Group dostavio ponudu od 79,7 miliona KM.

Nakon odluke CIK-a uslijedile su i reakcije iz konzorcijuma Planet Soft, uključujući kritike i medijske istupe u vezi sa izborom ponuđača.