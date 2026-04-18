Dačić u Banjaluci: Razgovori sa predsjednikom Karanom i ministrom Budimirom o jačanju saradnje i bezbjednosti

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić boravio je danas u Banjaluci, gdje je u Palati Republike razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom, te ministrom unutrašnjih poslova Srpske Željkom Budimirom.

Izvor: Borislav Zdrinja

Tokom odvojenih sastanaka razgovarano je o aktuelnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji u Republici Srpskoj, BiH i regionu, kao i o unapređenju ukupne saradnje između institucija Republike Srpske i Republike Srbije.

Sagovornici su potvrdili opredijeljenost za dalje jačanje specijalnih i paralelnih veza između Srpske i Srbije, uz nastavak saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Na sastanku sa ministrom unutrašnjih poslova Srpske Željkom Budimirom, poseban akcenat stavljen je na unapređenje operativne saradnje u oblasti bezbjednosti, borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma, ilegalnih migracija i prekograničnog kriminala.

Izvor: MUP RS

Ministri su istakli značaj razmjene informacija između nadležnih službi, zajedničkog djelovanja policijskih agencija, kao i koordinacije u kriznim situacijama.

Razgovarano je i o unapređenju saradnje u oblasti obuke i stručnog usavršavanja policijskih službenika, kao i realizaciji zajedničkih projekata u narednom periodu. Naglašeno je da je jačanje kadrovskih i institucionalnih kapaciteta ključno za efikasno suočavanje sa savremenim bezbjednosnim izazovima.

Ministar Budimir zahvalio je na podršci koju obrazovne i bezbjednosne institucije Republike Srbije pružaju MUP-u Republike Srpske u školovanju i obuci pripadnika policije.

Sagovornici su ocijenili da je dosadašnja saradnja na visokom nivou i izrazili očekivanje da će se u narednom periodu dodatno intenzivirati.