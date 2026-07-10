Minić: U planu izgradnja još jednog mosta na Drini, u toku razmatranje lokacije

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da građani mogu očekivati realizaciju izgradnje još jednog mosta na rijeci Drini, ističući da je projekat već uvršten u prostorno-plansku dokumentaciju Republike Srbije.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Minić je rekao da se trenutno razmatra lokacija budućeg mosta, naglasivši da će više detalja biti poznato u narednom periodu.

"To je realno i već se nalazi u prostorno-planskoj dokumentaciji Republike Srbije. Biće nužan još jedan most i već razmišljamo o njegovom pozicioniranju", rekao je Minić za RTRS.

On je istakao da je izgradnja putne infrastrukture i jačanje saobraćajnih veza sa Srbijom jedan od prioriteta Republike Srpske, naglasivši da je cilj što bolja povezanost dvije obale Drine.

Podsjetio je da je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović prošle sedmice u Beogradu razgovarao sa ministrom saobraćaja Srbije o infrastrukturnim projektima.

Minić je ocijenio da će, zbog sve intenzivnijeg transporta ljudi i robe, biti neophodno graditi nove mostove na Drini.

"Očekujemo realizaciju izgradnje još jednog mosta. To je veoma važno jer će transport ljudi i dobara u budućnosti biti sve opterećeniji, a cilj nam je da imamo što više mostova na Drini", poručio je Minić.