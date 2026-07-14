Martić ostaje u zatvoru: Odbijen novi zahtjev za prijevremeno puštanje

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) Grasijela Gati Santana ponovo je odbila zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu bivšeg predsjednika Republike Srpske Krajine Milana Martića, saopšteno je iz Mehanizma.

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Santana se u odluci poziva na raniju odluku, donesenu 4. februara ove godine, u kojoj je već odbijen zahtjev za prijevremeno puštanje Martića na slobodu.

Ona je u obrazloženju podsjetila da je Mehanizam u maju prošle godine od Estonije, gdje Martić služi kaznu, obaviješten da je Martić stekao uslov za prijevremeno puštanje na slobodu, nakon što je odslužio dvije trećine kazne.

Prema njenom mišljenju, Martić nije stekao uslove za prijevremeno puštanje na slobodu, uprkos činjenici da je odslužio dvije trećine kazne od 35 godina zatvora.

Ona je naložila da objavljena redigovana odluka što prije bude dostavljena Srbiji i tužiocu.

U odluci nije navedeno kada je podnesen novi zahtjev za puštanje Martića na slobodu.

Martić je bio ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Republike Srpske Krajine. Haški tribunal osudio ga je na 35 godina zatvora. Predao se 2002. godine, a pet godina kasnije je osuđen.

Optužen je da je izdao naređenja za ispaljivanje raketa na civilne ciljeve u Zagrebu kojom je prilikom ubijeno sedam osoba, a više drugih ranjeno.

(Srna)