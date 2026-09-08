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Ustavni sud FBiH presudio: Poništena smjena Vlade USK, utvrđena povreda vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda

Ustavni sud FBiH presudio: Poništena smjena Vlade USK, utvrđena povreda vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda

Autor Dušan Volaš
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Ustavni sud Federacije BiH utvrdio je da je prilikom smjene Vlade Unsko-sanskog kantona (USK) na čelu sa Mustafom Ružnićem povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda.

sudijski čekić Izvor: Shutterstock

Nakon provedene javne rasprave i odlučujući po zahtjevu Kluba Srba u Skupštini USK, Sud je poništio sve odluke koje su usvojene na vanrednoj sjednici kantonalne skupštine 10. avgusta, kada je 16 zastupnika izglasalo smjenu Ružnićeve Vlade.

Novu skupštinsku većinu tada su formirali DF, SDA, SBiH i Pomak, čime je srušena dotadašnja koalicija koju su činili NES, DF, SBiH, SDP i NiP, a za novog premijera bio je imenovan Ibrahim Dizdarić iz Pomaka.

Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa u ovom slučaju pokrenuo je dopredsjedavajući Skupštine Mladen Lonić iz SDP-a, kao jedini predstavnik i šef Kluba Srba u kantonalnom parlamentu. Lonić je sporno imenovanje novih radnih tijela i rukovodstva osporio iz razloga što u prijedlogu komisije nije bilo predstavnika srpskog naroda.

Ustavni sud FBiH je još 24. avgusta privremeno poništio sporne odluke i na čelo Vlade vratio Mustafu Ružnića. Nakon donošenja konačne presude, Ružnić i njegov kabinet nastavljaju obavljati svoje dužnosti do kraja mandata, osim ukoliko u međuvremenu ne bude pokrenuta nova procedura smjene koja će biti u potpunosti usklađena sa zakonom.

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Tagovi

USK Ustavni sud FBiH Srbi

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