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Formirana rang-lista: "Besplatni placevi u Banjaluci od danas su realnost"

Formirana rang-lista: "Besplatni placevi u Banjaluci od danas su realnost"

Autor Dragana Božić
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Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac poručila je danas da su besplatni placevi za porodice sa četvoro i više djece, mlade bračne parove i samohrane roditelje od danas realnost.

Formirana rang l ista za besplatne placeve u Banjaluci Izvor: Grad Banja Luka

Istakla je da je formirana rang-lista, te da svi koji su se prijavili na Javni konkurs za osnivanje prava građenja na nepokretnostima u svojini Grada bez naknade, već od ponedjeljka, 14. septembra mogu u Odjeljenju za brigu o porodici i demografiju Gradske uprave preuzeti svoje obavještenje i rang-listu.

"Ovo je prilika da mnoge porodice započnu gradnju svog doma, a da mladi ljudi ostanu i svoj život grade u Banjoj Luci, znajući da njihov Grad stoji uz njih", rekla je Savić-Banjac.

Dodala je da, uz besplatan plac, Grad porodicama obezbjeđuje i besplatan projekat za kuću, kao i besplatnu građevinsku dozvolu.

"Kada tome dodamo rekordna izdvajanja za vantjelesnu oplodnju, novčanu podršku za porodilje, subvencije za vrtiće, besplatne udžbenike, besplatan javni prevoz za djecu iz višečlanih porodica, besplatne mature i brojne druge mjere, jasno je da gradimo sistem u kojem je porodica na prvom mjestu. Banja Luka je grad po mjeri porodice. Banja Luka je porodica", zaključila je gradski menadžer.

Podsjećamo, gradonačelnik Draško Stanivuković je još u oktobru 2023. godine predao inicijativu za izmjenu Zakona o stvarnim pravima, kako bi bila omogućena dodjela besplatnih placeva za izgradnju stambenih objekata.

"Iako tada za ovu inicijativu nije bilo sluha ni u Narodnoj skupštini Republike Srpske, niti u Skupštini grada Banje Luke, gradska administracija nije odustala. Zakon je izmijenjen 2026. godine, čime je stvorena mogućnost da mladi bračni parovi, samohrani roditelji i višečlane porodice dobiju besplatne placeve, ne samo u Banjoj Luci nego i širom Republike Srpske", poručeno je iz Gradske uprave.

(Mondo)

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Banjaluka placevi

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