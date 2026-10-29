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Nebojša Vukanović postao otac: "Moja Zorana se jutros porodila, dobili smo djevojčicu Nevenu i dječaka Vukana" (Video)

Nebojša Vukanović postao otac: "Moja Zorana se jutros porodila, dobili smo djevojčicu Nevenu i dječaka Vukana" (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Lider pokreta Za pravdu i red Nebojša Vukanović (47) i njegova supruga Zorana (31) postali su roditelji blizanca - djevojčice i dječaka.

Nebojša Vukanović postao otac blizanaca Izvor: Nebojša Vukanović/youtube/screenshot

Radosne vijesti Vukanović je podijelio putem YouTube kanala, otkrivši detalje i imena novorođenih beba.

"Danas sam postao tata, moja Zorana se jutros porodila u Trebinju, dobili smo djevojčicu Nevenu i dječaka Vukana, da bude bolji od tate. Sutra naveče, u petak od 20 sati, organizujemo koktel u Hotelu Bosna u Banjaluci da proslavimo dječicu i pobjedu, kako sam obećao prije nekoliko dana", poručio je Vukanović u svom obraćanju.

Nebojša i Zorana sudbonosno "da" izgovorili su u septembru 2023. godine, kada su vjenčanje organizovali u Sabornom hramu u Trebinju.

Zorana je po struci ljekar, a par je od početka privlačio pažnju javnosti, iako su detalje iz privatnog života nastojali zadržati u krugu porodice i prijatelja.

(Mondo)

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