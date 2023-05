Protest "Srbija protiv nasilja" u Beogradu: Veliki broj građana blokirao "Gazelu"

U centru Beograda, ispred Narodne skupštine Srbije, danas u 18 časova počeo je protest "Srbija protiv nasilja".

Poslije čitanja zahtjeva okupljeni građani krenuli su u šetnju od zgrade Skupštine Srbije, preko Ulice Kneza Miloša do mosta "Gazela". Most je zatim blokiran za saobraćaj, kako su i najavili organizatori, a blokada bi trebalo da traje do 20 časova.