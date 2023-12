Policajac spasilac o potonuću splava "Kartel": Izvlačili smo ljude koji su se davili, neki završili na toksikologiji

Spasilačka brigada bila je na licu mesta kada je splav krenuo da tone, a on je ovom prilikom otkrio šta se tačno izdešavalo te noći.

Tokom potonuća splava „Kartel", u noći između subote i nedjelje, nije bilo stradalih ni povrijeđenih.

Evakuisano je 114 osoba, mahom srednjoškolaca, od kojih su pojedini skakali u hladnu rijeku kako bi se spasili. O ovoj temi govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, Bojan Jagodić, zamjenik komandanta vatrogasno - spasilačke brigade Beograd i predsjednik pokreta 'Novi ljudi - nova snaga Srbije' Blažo Marković. Spasilačka brigada Jagodića bila je na licu mjesta kada je splav krenuo da tone, a on je ovom prilikom otkrio šta se tačno izdešavalo te noći.

"Mi smo u 37. minutu poslije ponoći dobili dojavu da splav Kartel tone i da se nalazi veliki broj ljudi na samom splavu. Mi smo pošli odmah, pošto smo znali kakva može da bude ta situacija. Dakle, odmah 11 vozila sa dva čamca i 30 vatrogasaca sa spasilaca. Kada smo došli tamo, vidjeli smo da je već jedan dio splava potonuo i da je veliki broj ljudi bio samoj u vodi. Riječna policija je već tada sa svojim čamcima krenula u akciju spasavanja, naši ljudi su ušli u vodu i izvlačili te ljude koji su već faktički se davili.Tamo je bili puno ljudi koji su bili u alkoholisanom stanju, zavladala je opšta panika. Neki su završili na toksikologiji u vojnoj eksperimentalnoj akademiji. Hladna voda je bila veoma prljava u tom trenutku. Stvarno je sva sreća što se brzo odreagovalo i što su stvarno ovi momci, odreagovali fantastično", rekao je Jagodić.

Marković se osvrnuo na krivce za ovaj nemili događaj. "Ja sam isto gostovao ovdje kada je Fristajler potonuo. Šta se izdešavalo? Dolazili su ovde ljudi iz branše, ti koji su trebali to da vide, da kontrolišu, inspekcija. Dolazili su, kleli su se ovdje da će to biti sve kako treba. Isto se ponovilo kao što je bilo. Moramo da se pozovemo na zakone. Splav ili druga konstrukcija, a nije brod, je registrovan kao ploveće tijelo. To pripada Ministarstvu saobraćaja. Znači, da odmah definišemo da znamo šta je splav. To je zaštićeno zakonom članom 4, 32. tačka značenje pojmova. Znači, ovdje smo izdefinisali. Zakon je strogo rekao, ko je kriv za ovo? Ja gledam sada kad se već desilo. Ovo što će se sada izdešavati, prvo moramo da kažemo da su inspektori koji su zaduženi za kontrolu plovila na rijeci i kapetaniji, oni su najviše zaduženi i oni su u ovom slučaju. Policija nije kriva, to je u Ministarstvu saobraćaja", rekao je Marković i dodao:

"Dakle, djeca koja su propala u vodu, možda će kasnije imati neke bolesti, tipa upalu pluća. Pa možda temperaturni šok jer su telo bila u vodu pri toj temperaturi. Na kraju krajeva i sami vatrogasci koji su ulazili unutra, policajci koji su svi pružali tu pomoć i tako dalje. Hoću da kažem da više mi ne možemo da dozivamo sreću. Mi smo svi ovde profesionalci. Moj kolega je surovi profesionalac. On radi onako kako mu se naloži. Ja pričam onako kako treba da bude zakonski sve. Hajmo više da počne da radi te inspekcije. Dakle, ovde sam slušao od stručnjaka da ima specijalanih aparata koliko je dozvoljeno. Znači, da izmjere ta plovila na čemu se nalazi koliko može tačno ljudi biti. Rečeno je da splav može primiti do 100 ljudi, a vi pustite 500 ljudi. Ko je tu odgovoran? Svi oni koji kontrolišu."

