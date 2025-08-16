Životni vijek u ovoj "ex-Yu" zemlji među najdužima u Evropi! Prosječno žive 82 godina, žene čak i duže

Slovenci prosječno žive duže od većine Evropljana, a dobro razvijeni preventivni programi i aktivan način života doprinose kvalitetnijim godinama zdravlja.

Izvor: Roman Babakin/Shutterstock

Slovenci spadaju među Evropljane koji najduže žive, a najnoviji podaci pokazuju da prosječna očekivana dužina života u Sloveniji iznosi 82 godine.

To znači da su Slovenci nešto iznad evropskog prosjeka, koji se procjenjuje između 79 i 81 godine. Prema zvaničnim informacijama slovenačke vlade, prosječni životni vek muškaraca je 79,1 godina, dok žene u proseku žive 85 godina.

Kada je riječ o godinama provedenim u dobrom zdravlju, muškarci u Sloveniji uživaju u 65 godina, a žene u 68,5 godina, što je znatno više od prosjeka Evropske unije, navodi vlada.

"Zasluge za ovakve rezultate pripisuju se razvijenim preventivnim i skrining programima koji omogućavaju rano otkrivanje bolesti i efikasnije liječenje. Stopu smrtnosti od preventabilnih uzroka uspeli smo smanjiti u odnosu na EU, a prevremena smrtnost se brzo smanjuje", ističu iz slovenačke vlade.

Dodaje se da više od polovine odraslih stanovnika redovno vježba, što značajno doprinosi očuvanju zdravlja i boljem kvalitetu života.

"Slovenija je stabilna i fokusirana na razvoj. Uprkos izazovima u međunarodnom okruženju, beležimo ekonomski rast i očekujemo da se trend nastavi. Podaci o BDP-u u drugom kvartalu ove godine pokazuju prioritete vlade, u koje ulažemo s ciljem podizanja životnog standarda naših građana", izjavio je slovenački premijer Robert Golob u četvrtak.

On je dodao da će Slovenija nastaviti da jača svoju otpornost, konkurentnost i strateški vođen ekonomski razvoj.

(EUpravo zato)