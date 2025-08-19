Završena sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost: Teme - stanje na Kosovu i Metohiji, BiH i bezbjednosna situacija

Sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost, kojom je predsjedavao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, završena je nešto prije podneva u Palati Srbija.

Sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost, kojom je predsjedavao predjsednik Srbije Aleksandar Vučić, završena je nešto prije 12 časova. Sjednica je održana u Palati Srbija, a poslije nje nije bilo izjava za medije.

Sjednici su prisustvali predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, premijer prof. dr Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić, direktor BIA Vladimir Orlić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović, direktor policije Dragan Vasiljević, komandanti i načelnici jedinica MUP-a, kao i ministar pravde Nenad Vujić. Sjednici su prisustvovali i predstavnici tužilaštva i pravosudnih organa.

