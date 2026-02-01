logo
Mapa dugovječnosti u Evropi: Italijani žive najduže, Balkan ispod evropskog prosjeka

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Prosječan životni vijek u regionu kreće se između 76 i 78 godina, pokazuju podaci sa mape koja je izazvala veliko interesovanje i brojne reakcije korisnika.

Mapa dugovječnosti u Evropi Izvor: Printscreen/Reddit

Evropa je kontinent kontrasta - dok stanovnici Italije u prosjeku žive 84 godine, u pojedinim balkanskim zemljama ta brojka se spušta i do 76 godina.

Na to ukazuje karta prosječnog životnog vijeka po državama Evrope, koja se nedavno pojavila na društvenoj mreži Reddit i privukla veliku pažnju.

Prema prikazanim podacima, Italija se nalazi na samom vrhu sa prosjekom od 84 godine, dok se Njemačka sa 81 i Austrija sa 82 godine kreću oko evropskog prosjeka.

U jugoistočnom delu Evrope razlike su uočljivije - Grčka beleži prosječan životni vijek od 82 godine, a Albanija 80. Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija nalaze se u rasponu od 77 do 78 godina.

Prema karti, u Hrvatskoj se prosječno živi 79 godina, dok je među državama regiona najpovoljnija situacija u Sloveniji, gdje životni vek dostiže 82 godine.

Rumunija i Bugarska svrstane su među zemlje s kraćim prosječnim životnim vijekom, ispod 76 godina, dok Moldavija zaostaje sa prosjekom od 71 godine, čak nižim i od Ukrajine (73).

Ipak, treba istaći da nije precizirano koji je izvor korišćen za izradu ove mape, niti na kakvom uzorku se zasnivaju navedeni podaci. Uprkos tome, karta je izazvala veliko interesovanje i brojne reakcije korisnika.

(Telegraf/Mondo) 

