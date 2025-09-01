Protest povodom 10 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu (FOTO)

U Beogradu i više gradova Srbije održava se protest studenata u blokadi povodom 10 mjeseci od pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Studenti u blokadi i pojedini zborovi građana organizuju danas protestnu šetnju u Beogradu povodom 10 mjeseci od pada nadstrešnice stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu kada je 1. novembra 2024. godine stradalo 16 osoba, a jedna je i dalje teško povređena. Protesti se organizuju u još nekoliko gradova širom zemlje.

U Beogradu je protest počeo u 18:30 časova, Nemanjina je zatvorena za saobraćaj zbog kolone građana, a zatvoren je i dio Buleva kralja Aleksandra, od raskrsnice sa Takovskom. Prema najavi organizatora, početni skup je u Savskoj ulici, kod spomenika Stefana Nemanje, kod stane Glavne željezničke stanice u Beogradu.

Zatvorena Nemanjina ulica za saobraćaj

Izvor: Naxi Kamere/Printscreen

Planirana je protestna šetnja ka Ministarstvu prosvete, Studentskom kulturnom centru, Ustavnom sudu, Radio-televiziji Srbije i na kraju se ide do samog centra grada, do Trga Republike. Protest se održava pod imenom "Srednjoškolci pamte - svi smo ispod nadstrešnice".

Da podsjetimo, u nedjelju 31. avgusta održani su protesti u više gradova Srbije u kojima su se okupili građani koji se protive blokadama i studentskim protestima. Direktor policije Dragan Vasiljević otkrio je tačan broj ljudi, a ubrzo se oglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je poslao poruku i tim građanima i još jednom je pozvao na dijalog studente u blokadi.

(MONDO)