Australija na nogama: Masovne demonstracije protiv imigracija

Hiljade Australijanaca pridružilo se širom zemlje skupovima protiv imigracija, a Vlada ih je osudila uz ocjenu da je to pokušaj širenja mržnje i da su demonstranti povezani sa neonacistima.

Izvor: Roni Bintang / AFP / Profimedia

Skupovi pod parolom "Marš za Australiju" protiv imigracija održani su u Sidneju i drugim glavnim gradovima australijskih država i u regionalnim centrima, objavila je istoimena grupa.

"Masovne migracije su pokidale veze koje su držale na okupu naše zajednice", navodi se na veb sajtu grupe.

Organizacija je juče objavila da je cilj skupova da se postigne "ono što vodeći političari nikada nemaju hrabrosti da urade: da zatraže kraj masovnih imigracija".

Australija, zemlja u kojoj je svaka druga osoba rođena u inostranstvu ili ima roditelja rođenog u inostranstvu, bori se sa porastom desničarskog ekstremizma, uključujući proteste neonacista.

"Apsolutno osuđujemo skup `Marš za Australiju` koji se danas održava. Ne radi se o povećanju društvene harmonije", rekao je "Skaj njuzu" Mari Vot, viši ministar u laburističkoj vladi, odgovarajući na pitanje o skupu u Sidneju.

On je dodao da Vlada "ne podržava skupove poput ovog, koji šire mržnju i dijele našu zajednicu" i da su skupove "organizovale i promovisale" neonacističke grupe.

Organizatori "Marša za Australiju" za sada nisu odgovorili na zahtjev za komentar o neonacističkim tvrdnjama.

(Srna)