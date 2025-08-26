logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Naoružani muškarac ubio dvojicu policajaca kod Melburna, u bijegu sa porodicom kao taocima

Naoružani muškarac ubio dvojicu policajaca kod Melburna, u bijegu sa porodicom kao taocima

Autor Nevena Davidović
0

Dva policajca su ubijena, a treći je pogođen u nogu i u kritičnom je stanju.

Muškarac ubio policajce kod Melburna Izvor: Screenshot / Youtube / ABC News (Australia)

Dvojica policajaca ubijena su na imanju u mjestu Porepunkah, oko 300 kilometara sjeveroistočno od Melburna, dok je osumnjičeni muškarac naoružan i u bjekstvu, a prema navodima medija, sa sobom je poveo suprugu i najmanje dvoje dejce, koje drži kao taoce.

Incident se dogodio u utorak ujutru, kada su policajci došli na imanje u Ulici Rejner trak kako bi izvršili pretres zbog zabrane posjedovanja oružja. Pretpostavlja se da su u tom trenutku pregledali napušteni autobus na imanju, kada je napadač otvorio vatru.

pucnjava u Australiji
Izvor: Youtube/ABC News (Australia)

Dvojica policajaca su ubijena, a treći je pogođen u nogu i u kritičnom je stanju.

Mediji prenose da je osumnjičeni naoružan najmanje jednim oružjem koje je uzeo od ubijenih policajaca. Specijalne jedinice policije i helikopteri upućeni su ka mjestu događaja.

Osnovna škola u Porepunkahu odmah je zatvorena. 

Osumnjičeni, koji je prema navodima medija odranije poznat policiji zbog saobraćajnih i drugih prekršaja, još uvek je u bjekstvu.

Policija je apelovala na građane da izbegavaju područje dok akcija traje.

Porepunkah je malo mjesto sa oko 1.000 stanovnika, udaljeno šest kilometara od grada Brajt i u neposrednoj blizini Nacionalnog parka planine Bafalo.

 (7NEWS/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Australija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ