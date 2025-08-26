Naoružani muškarac ubio dvojicu policajaca kod Melburna, u bijegu sa porodicom kao taocima

Dva policajca su ubijena, a treći je pogođen u nogu i u kritičnom je stanju.
Dvojica policajaca ubijena su na imanju u mjestu Porepunkah, oko 300 kilometara sjeveroistočno od Melburna, dok je osumnjičeni muškarac naoružan i u bjekstvu, a prema navodima medija, sa sobom je poveo suprugu i najmanje dvoje dejce, koje drži kao taoce.
Incident se dogodio u utorak ujutru, kada su policajci došli na imanje u Ulici Rejner trak kako bi izvršili pretres zbog zabrane posjedovanja oružja. Pretpostavlja se da su u tom trenutku pregledali napušteni autobus na imanju, kada je napadač otvorio vatru.
Mediji prenose da je osumnjičeni naoružan najmanje jednim oružjem koje je uzeo od ubijenih policajaca. Specijalne jedinice policije i helikopteri upućeni su ka mjestu događaja.
Osnovna škola u Porepunkahu odmah je zatvorena.
Osumnjičeni, koji je prema navodima medija odranije poznat policiji zbog saobraćajnih i drugih prekršaja, još uvek je u bjekstvu.
Policija je apelovala na građane da izbegavaju područje dok akcija traje.
Porepunkah je malo mjesto sa oko 1.000 stanovnika, udaljeno šest kilometara od grada Brajt i u neposrednoj blizini Nacionalnog parka planine Bafalo.
