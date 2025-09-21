Inspektori u Crnoj Gori naplatili preko milion evra kazni: Ovi prekršaji su najčešći

Tokom ljetnje sezone, turistički inspektori na primorju Crne Gore sproveli su više od 2.000 inspekcijskih nadzora, ukupne vrijednosti preko milion i 200 hiljada evra.

Izvor: Shutterstock/Mondo/Uroš Arsić

Tokom ljetnje turističke sezone, odnosno tokom jula i avgusta, turistički inspektori na primorjuCrne Gore sproveli su više od 2.000 inspekcijskih nadzora, od čega najviše u najprometnijim primorskim gradovima. Na terenu su bila angažovana 24 inspektora, koji su, između ostalog, kontrolisani su u Ulcinju, Baru, Budvi, Kotoru, Tivtu i Herceg Novom.

"Tokom ovih nadzora utvrđeno je više od 1.500 nepravilnosti, što je rezultiralo izricanjem gotovo 2.000 prekršajnih naloga ukupne vrijednosti preko milion i 200 hiljada eura. Takođe, donijeta su rješenja o zabrani rada za nekoliko objekata, uključujući i one kojima je privremeno zabranjeno obavljanje djelatnosti pečaćenjem", saopšteno je iz Ministarstva turizma.

Dodaju da najčešće nepravilnosti se odnose na neispunjavanje minimalno-tehničkih uslova u ugostiteljstvu, nepravilnosti u radu turističkih agencija, kupališta, neizdavanje računa, reklamiranje suprotno rešenju za rad kao i na kršenje zabrane upotrebe duvanskih proizvoda u zatvorenim prostorima.

Ovi rezultati potvrđuju kontinuirani angažman turističke inspekcije u cilju zaštite prava turista i podizanja kvaliteta turističkih usluga tokom sezone. Inspekcija će i dalje sprovoditi redovne kontrole, kako bi osigurala bezbedan i prijatan boravak svih posjetilaca Crne Gore.

(Rina/MONDO)