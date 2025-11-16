logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

„Netolerancija raste dok država šuti“: Stručnjaci upozoravaju na zabrinjavajući val nasilja u Hrvatskoj

„Netolerancija raste dok država šuti“: Stručnjaci upozoravaju na zabrinjavajući val nasilja u Hrvatskoj

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Hrvatska zaštitnica prava građana Tena Šimonović Ajnvalter upozorila je na Međunarodni dan tolerancije da se u Hrvatskoj u posljednje vrijeme sve češće svjedoči nasilju i netrpeljivosti koja se vidi na društvenim mrežama i pojačano na ulici, a da država to toleriše.

Hrvatska toleriše nasilje i netrpeljivost Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

"Česti izlivi nasilja i netrpeljivosti trebalo bi da nas sve zabrinu jer ne vode ničemu dobrome. Ne samo da mogu normalizovati nasilje, uključujući i verbalno, već i animozitet prema svima koji nisu kao vi. Mogu rasplamsati stereotipe i predrasude, a to vodi diskriminaciji, govoru mržnje i zločinima iz mržnje", upozorila je ona.

Istakla je da je odgovornost na državi, na njenim zvaničnicima, na policiji, tužilaštvu i sudovima te na obrazovnom sistemu.

Ajnvalterova je rekla da se netrpeljivost vidi na društvenim mrežama i odnedavno pojačano na ulici, te da, dok država toleriše netolerantne kada krše zakon, netolerancija raste.

Podsjetila je da je Hrvatska svojim Ustavom tačno odredila kakva zemlja želi da bude - između ostalog i zemlja slobode, jednakosti, nacionalne ravnopravnosti i ravnopravnosti polova, socijalne pravde, poštovanja ljudskih prava i vladavine prava.

Ajnvalterova je naglasila da svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, i javnog okupljanja, ali da to ne znači da je svaki govor zaštićen slobodom izražavanja jer ona prestaje tamo gdje počinje govor mržnje, koji je zabranjen, baš kao što je zabranjena i diskriminacija i zločini iz mržnje.

Istakla je da je Međunarodni dan tolerancije prilika za podsjećanje da nisu svi isti, već ravnopravni i da niko ne bi smio biti suočen s nasiljem i diskriminacijom zbog toga koje je nacionalne pripadnosti, vjere, boje kože, pola, polne orijentacije ili neke druge osobine. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

tolerancija Hrvatska upozorenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ