„Netolerancija raste dok država šuti“: Stručnjaci upozoravaju na zabrinjavajući val nasilja u Hrvatskoj

Hrvatska zaštitnica prava građana Tena Šimonović Ajnvalter upozorila je na Međunarodni dan tolerancije da se u Hrvatskoj u posljednje vrijeme sve češće svjedoči nasilju i netrpeljivosti koja se vidi na društvenim mrežama i pojačano na ulici, a da država to toleriše.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

"Česti izlivi nasilja i netrpeljivosti trebalo bi da nas sve zabrinu jer ne vode ničemu dobrome. Ne samo da mogu normalizovati nasilje, uključujući i verbalno, već i animozitet prema svima koji nisu kao vi. Mogu rasplamsati stereotipe i predrasude, a to vodi diskriminaciji, govoru mržnje i zločinima iz mržnje", upozorila je ona.

Istakla je da je odgovornost na državi, na njenim zvaničnicima, na policiji, tužilaštvu i sudovima te na obrazovnom sistemu.

Ajnvalterova je rekla da se netrpeljivost vidi na društvenim mrežama i odnedavno pojačano na ulici, te da, dok država toleriše netolerantne kada krše zakon, netolerancija raste.

Podsjetila je da je Hrvatska svojim Ustavom tačno odredila kakva zemlja želi da bude - između ostalog i zemlja slobode, jednakosti, nacionalne ravnopravnosti i ravnopravnosti polova, socijalne pravde, poštovanja ljudskih prava i vladavine prava.

Ajnvalterova je naglasila da svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, i javnog okupljanja, ali da to ne znači da je svaki govor zaštićen slobodom izražavanja jer ona prestaje tamo gdje počinje govor mržnje, koji je zabranjen, baš kao što je zabranjena i diskriminacija i zločini iz mržnje.

Istakla je da je Međunarodni dan tolerancije prilika za podsjećanje da nisu svi isti, već ravnopravni i da niko ne bi smio biti suočen s nasiljem i diskriminacijom zbog toga koje je nacionalne pripadnosti, vjere, boje kože, pola, polne orijentacije ili neke druge osobine.

(Srna)