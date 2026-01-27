logo
Studenti u blokadi održali skup "U znanju je moć" pa prošetali do Hrama Svetog Save

Studenti u blokadi održali skup "U znanju je moć" pa prošetali do Hrama Svetog Save

Autor Dušan Volaš
0

Na Studentskom trgu u Beogradu održan je skup pod nazivom "U znanju je moć" nakon čega su učesnici krenuli ka Hramu Svetog Save.

sv_sava002_a.JPG Izvor: Fonet

Prema pisanju beogradskih medija, na okupljanje su pozvali studenti u blokadi navodeći da obrazovanje treba, kako kažu, "ponovo da bude postavljeno kao temelj društva". Poručili su da država treba da počiva na obrazovanju, zbog čega su odlučili da na to ukažu na školsku slavu - Svetog Savu.

Grupe studenata prethodno su se okupile na nekoliko lokacija u gradu, između ostalog ispred Pravnog fakulteta i kod kružnog toka na Novom Beogradu, odakle su stigle pred Rektorat. Naglasili su da ovo nije protest, nego skup i da će ubuduće organizovati samo skupove.

Obratili su se i srednjoškolci, nastavnici, profesori i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić. Na skupu su pušteni snimci riječi čuvene srpske pjesnikinje Desanka Maksimović i patrijarha Pavla koji je tokom studentskih protesta 1997. godine predvodio litiju.

Poslije govora, kolona je krenula do Hrama Svetog Save.

Okupljeni nose zastave Srbije i zastave na kojima su oslikana lica svetaca, upadljivo najviše Svetog Save i Isusa Hrista. Veće snage policije raspoređene su kod Pionirskog parka, između Skupštine Beograda i zgrade Generalnog sekretarijata predsjednika Republike.

