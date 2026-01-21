"Policija je postupala na poziv dekana Alanovića“: MUP o neredima ispred FIlozofskog fakulteta u Novom Sadu

MUP se oglasio o neredima u Novom Sadu ispred Filozofskog fakulteta.

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se saopštenjem zbog današnjih nereda koji su se dogodili ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na protestu. Grupa studenata ušla je u zgradu fakulteta nakon što je profesorka Jelena Kleut dobila otkaz, a policiju je pozvao dekan fakulteta Milivoje Alanović koji je prvo zamolio studente da ne blokiraju fakultet.

"Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je, povodom laži koje se iznose od strane blokadera i opozicionih političara, da je policija, na poziv dekana Milivoja Alanovića, postupala visoko profesionalno i u skladu sa zakonom prilikom potiskivanja građana u cilju njihovog izlaska iz objekta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji su se oglušili o izdata upozorenja i naređenja, a imali su namjeru da borave u prostorijama fakulteta i vrše blokadu rada istog. Povodom laži koje se iznose od strane blokadera i opozicionih političara, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je danas u 15.18 časova, Milivoje Alanović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, obavijestio PI Stari grad da se unutar fakulteta nalazi oko 150 lica, koja ometaju rad fakulteta, te zahtjeva postupanje policije.

U objektu Filozofskog fakulteta zatečeno je oko 150 građana koji su u holu fakulteta uneli stvari namijenjene za boravak (dušeci, ćebad i sl.) u namjeri da borave u prostorijama fakulteta i vrše blokadu rada istog. Građanima je izdato upozorenje i naređenje da napuste prostorije fakulteta i omoguće normalan rad i aktivnosti fakulteta, na šta su se isti oglušili i nisu željeli da napuste prostorije fakulteta.

Nakon oglušivanja o izdata upozorenja i naređenja, policijski službenici su primenom fizičke snage potisnuli prisutne građane u cilju izlaska građana iz objekta fakulteta, bez upotrebe drugih sredstava prinude, nakon čega su građani napustili prostorije fakulteta, te su izašli na ulicu ispred Filozofskog fakulteta. Policija je postupala visoko profesionalno i u skladu sa zakonom.

Nedopustivo je da se jedna zakonita i redovna intervencija policije po zahtjevu dekana koristi za prikupljanje jeftinih političkih poena i napad na policiju i državu Srbiju. Policija je profesionalna služba koja služi za zaštitu javnog reda i mira, bezbjednosti građana i institucija i normalno funkcionisanje države Srbije, kako je to propisano Ustavom i zakonom, i tako će se ponašati i dalje. Jedno lice je privedeno zbog vrijeđanja policijskih službenika i prijava će biti podnijeta u redovnom postupku”, izjavio je ministar Dačić.