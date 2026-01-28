logo
Pričao da je u vezi s Grigorijem: Šešelj proglašen krivim zbog povrede ugleda novinarke Nataše Miljanović Zubac

Vesna Kerkez
Šešelj je dužan je da novinarki koja ga je tužila nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 126.600 dinara (oko 1.100 evra)

šešelj proglašen krivim po tužbi nataše miljanović Zubac Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Treći osnovni sud u Beogradu osudio je prvostepeno lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja zbog povrede ugleda i časti novinarke Nataše Miljanović Zubac i naložio mu da joj isplati 200.000 dinara (oko 1.700 evra) sa kamatom na ime nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova.

Saopštilo je ovo danas, 28. januara, Udruženje novinara Srbije (UNS), navodeći da je Šešelj obavezan i da u listu "Politika" o svom trošku objavi presudu.

Takođe, dužan je da novinarki koja ga je tužila nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 126.600 dinara.

Kako se navodi u saopštenju UNS-a, riječ je o Šešeljevim izjavama na televizijama "Happy" i "Pink" iz 2021. godine u kojima je on tu novinarku nazivao pogrdnim imenima i naveo da se njen suprug ubio na grobu svog oca "zbog događanja povezanih sa vladikom Grigorijem".

Novinarka je rekla da su te Šešeljeve optužbe "brutalna laž" i da su njegove izjave kod nje prouzrokovale stres, depresiju, sramotu i strah od osude javnosti.

"Sud je utvrdio da je Šešelj, iznoseći uvredljive navode o Miljanović-Zubac u televizijskim emisijama na nacionalnim frekvencijama, povredio njeno pravo na čast, ugled i ljudsko dostojanstvo. Ocijenjeno je i da su izjave u kojima joj je Šešelj pripisivao navodnu aferu i povezivao je sa samoubistvom njenog supruga činjenično-vrednosni navodi koji mogu da nanesu tešku povredu časti i ugleda", navodi se u presudi.

Šešelj je osporio tužbeni zahtjev u cijelosti, ali je potvrdio da je u emisijama govorio ono što je citirano u tužbi jer je dobio informaciju da je novinarka bila ljubavnica vladike Grigorija.

On je dodao da kod njega nije postojala namjera da okleveće novinarku već da je to bio dio obračuna sa vladikom Grigorijem. 

Lider radikala se, takođe, žalio na presudu Apelacionom sudu.

"U istoriji našeg Udruženja nije zabilježen ni približno nečovječan medijski istup političara uporediv sa ovim pokušajem javnog sramoćenja koleginice Miljanović Zubac i njene teškom tragedijom pogođene porodice", navodi se u saopštenju iz 2021. godine.

