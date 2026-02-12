Kobna noć pored Drine: Prijatelji neutješni nakon smrti dvojice mladića

Banja Koviljača tuguje za dvojicom mladića čija su tijela nađena u vikendici kraj nasipa. Sumnja se da su stradali od izduvnih gasova agregata tokom noći.

Izvor: društvene mreže

Dan poslije tragedije u kojoj su izgubili dvojicu sugrađana mještani Banje Koviljače još ne mogu da vjeruju kakav je okrutan plan sudbina skovala i zauvek odnijela dva mlada života. Tijela dvojice mladića Dragana P. (32) i Marka G. (34) nađena su juče ujutru u vikendici kraj nasipa, na kojoj su prethodnog dana radili, a onda ostali da prenoće što se po njih ispostavilo kao kobna odluka.

Tokom jučerašnjeg dana na društvenim mrežama od njih su se biranim riječima opraštali prijatelji, poznanici, komšije, kao i oni koji ih nisu poznavali, ali su bili rastuženi tragičnim gubitkom dva mlada života. O ovom slučaju policija se nije oglašavala zvaničnim saopštenjem, a prema onome što se po mjestu priča sumnja se da je za njih bio fatalan rad agregata, odnosno njegovi izduvni gasovi unutar vikendice u kojoj su nađeni.

Vikendica je pripadala Marku i on je želio da je uredi, uradi izlolaciju pa su počeli da je oblažu stiroporom. Posao su trebali da nastave u srijedu ujutru pa su njih dvojica ostali da prenoće dok je majstor, koji je takođe iz Banje Koviljače, otišao kući da prespava.

Posao nisu nastavili jer ih je juče ujutru zatekao mrtve. Poslije uviđaja koji je obavilo lozničko Osnovno javno tužilaštvo, slučaj vodi Više javno tužilaštvo u Šapcu, koje je naložilo obdukciju tijela sa toksikologijom i čekaju se rezultati koji treba da pokažu da li

je uzrok smrti dvojice mladića trovanje ugljen-monoksidom, kako se sumnja.

Mještani o Draganu i Marku imaju samo riječi hvale, kako je juče kazao jedan, ''bili su momci na mjestu, ne bi ni mrava zgazili'', i nisu trebali ovako da odu sa ovoga svijeta.

"Dragana znam otkako je imao tri, četiri godine, živio je na nekih 200, 300 metara od moje kuće", kaže jedan od njegovih starijih komšija Miroslav Savić.

"Strašno je da se tako nešto desi, naročito mladim ljudima, a posebno takvima kakav je bio Dragan koga sam znao od malih nogu. On je bio izuzetno dobar momak, a u kakvoj je sredini odrastao, kakvim okolnostima, nevjerovatno je da je takav postao. Odgajila ga je baba koja je bila izuzetno dobra žena. Bio je vrijedan, marljiv, radio je molerske poslove, pored moje kuće prolazi je ulicom svaki dan, i nikada se nije desilo da se nije javio, pitao - kako sam, šta radim i slično. Dragan je i kod mene dolazio da kreči, ma momak na mjestu, a živio je sam u kući. Iako se bavio molerajem uvijek je bio pedantan, čist, i sada je radio na vikendici kod Marka. Njih dvojica su se družili, poznajem i Markovu majku, a znao sam mu i oca, to su isto čestiti, dobri ljudi, velika je šteta da se ovo desi. Tuga, baš tragična sudbina da tako odu dva mlada, čestita čovjeka", priča Savić.

Kako kaže, koga god je sreo u Koviljači ljudi ne mogu da vjeruju šta se desilo.

"Otkako se pročulo za ovu tragediju ljudi su zapanjeni, u nevjerici, i svima je teško. Malo je ovo mjesto, svi se manje-više znamo, a Dragana i Marka pamtićemo samo po dobru", kaže on.

Marko je, pričaju mještani, mnogo volio Drinu i pecanje, želio je da sredi vikendicu, da ima uređeno mjesto gdje može da boravi i bude što bliže rijeci, ali eto, ne da dade mu se.

"Nastradala su dvojica mladića Dragan P. (32) i Marko G.(34). Sa njima je radila još jedna osoba, koja nije ostala da prenoći u

vikendici na kojoj su izvodili radove. Taj čovjek je pri dolasku u vikendicu naredno jutro našao njihova beživotna tijela. Kada je došao prostorija je bila zatvorena, a agregat je još uvijek radio. Sve ukazuje da je u pitanju klasično trovanje ugljen-monoksidom,

policija je obavila uviđaj, a tužilac je naložio obdukciju tela nastradalih", kazao je za Kurir poslije tragedije izvor blizak istrazi.

Koviljača ne pamti u skorije vrijeme sličnu nesreću, žali za dvojicom mladića koje će na dostojanstven način ispratiti. Umjesto da narednih godina drugarstvo nastave u sređenoj vikendici, ona je bila mjesto njihovog posljednjeg sna. Kako je neko opraštajući se od njih napisao:

"Svuda ste išli zajedno pa evo, braćo moja mila, i na onaj svijet, tuga do neba, bože, daj im najljepše mjesto u raju jer su to i zaslužili."