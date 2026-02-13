Privedeno na desetine članova kriminalnih banda: Velika policijska akcija u Kotoru

Večeras je u Kotoru privedeno na desetine članova organizovanih kriminalnih grupa, dok policija pretresa naselje Mirac i ekskluzivne objekte.

Opsadno stanje večeras je u naselju Mirac i dijelu Kotora, gdje su specijalne jedinice blokirale dio naselja, ali i prilazne puteve ka Starom gradu. Prvi podaci su da policija pretresa vile i kuće u naselju Mirac. Osim vila, vrši se pretres i jednog od ekskluzivnih restorana. U prvom talasu privedeno je na desetine članova kriminalnih grupa.

"Službenici Uprave policije, Sektora za borbu protiv kriminala i Posebne jedinice policije, večeras na području Kotora sprovode opsežne policijske aktivnosti, ciljane kontrole, racije, preglede lica, ugostiteljskih objekata i vozila, s posebnim fokusom na članove organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantna lica, osuđena i lica koja se traže na nacionalnom i međunarodnom nivou. Tokom sprovedenih kontrola, sedam lica, članova OKG je dovedeno radi dalje obrade u prostorije Odeljenja bezbednosti Kotor. Radi se o licima: V. O., A. Đ., M. C., L. G., P. M., Ž. M. i N. Z.", saopšteno je iz Uprave policije.

Od V. O. iz Bara, radi daljih provjera, oduzeto je više putničkih motornih vozila.

Članovi organizovane kriminalne grupe Nemanja Z. iz Herceg Novog i Aleksandar Đ. iz Nikšića prekršili su mjeru nadzora određenu od strane Višeg suda u Podgorici.

"Provjerama je utvrđeno da su lica N. Z. iz Herceg Novog i A. Đ. iz Nikšića - članovi jedne OKG, prekršili aktivnu mjeru nadzora određenu od strane Višeg suda u Podgorici, koja se odnosi na zabranu napuštanja mjesta boravišta. O ovom događaju odmah je obaviješten postupajući sudija Višeg suda u Podgorici, u skladu sa zakonom, koji se, nakon upoznavanja sa okolnostima od strane službenika policije, izjasnio da ne postoji osnov za određivanje pritvora te da se lica puste bez daljeg zadržavanja s obzirom na to da su već po tri godine proveli u pritvoru kao okrivljeni", saopšteno je iz policije, prenose Vijesti.

Dodaju da su u pitanju osobe koje kontinuirano krše određene mjere nadzora određene od strane suda, te da im u konkretnim situacijama sud ne može odrediti pritvor.