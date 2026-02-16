logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Filmska scena u Srbiji: Djevojke ukrale autobus, pa završile u jarku

Filmska scena u Srbiji: Djevojke ukrale autobus, pa završile u jarku

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Djevojke stare 19 i 22 godine privedene su zbog sumnje da su sa parkinga privatne firme u Obrenovcu ukrale autobus, koji je potom pronađen prevrnut u jarku u selu Piroman.

Dve devojke 19 i 22 ukrale autobus u Obrenovac Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dvije djevojke starosti 22 i 19 godina privedene su zbog krađe autobusa sa parkinga jedne poznate privatne firme u Obrenovcu. One se sumnjiče da su juče ukrale autobus koji je jutros oko četiri sata pronađen prevrnut u jarku u selu Piroman nadomak Obrenovca.

Uhapšenim djevojkama je na teret stavljeno krivično djelo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, za koje je zaprijećena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, a ukoliko je do neovlašćenog korišćenja votila došlo provaljivanjem ili obijanjem vozila, kazna može da bude od šest mjeseci do pet godina zatvora, uz dodatnu novčanu kaznu.

Obje djevojke su nakon saslušanja puštene na slobodu, a pisana im je krivična prijava u redovnom postupku. Policija je razgovarala sa vlasnikom autobusa, koji je prijavio da na parkingu nema vozila.

Pripadnici policije su po prijavi izašli na lice mesta, gdje su obavili uviđaj i prikupili tragove koji bi mogli da pomognu u identifikaciji počinilaca.

U toku je intenzivna potraga za osobama koje se dovode u vezu sa ovim slučajem. O događaju je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

(Telegraf/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

autobus Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ