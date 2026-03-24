"Bilo je toliko uranijuma da će posljedice trajati 400.000 godina"

Ilo Mihajlovski vodio je dnevnik svih dešavanja tokom tačno 78 dana bombardovanja.

Prošlo je tačno dvadeset sedam godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, svjedoci tog perioda i dalje sa tugom, ali i ponosom, govore o vremenu kada je narod bio na velikoj istorijskoj prekretnici. Jedan od njih je i Ilo Mihajlovski, koji je vodio lični dnevnik svih dešavanja tokom tačno 78 dana bombardovanja.

"Ovaj dnevnik je vođen hronološki, u minutu, gdje su projektili padali, šta se dešavalo svakog dana. Na malom prostoru jedne suverene države, bačeno je preko 800 tona projektila", kaže Mihajlovski za RINU.

Kako ističe, bombardovanje koje je predvodilo 19 najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, nije bilo samo vojna intervencija, već napad na privredu, infrastrukturu i svakodnevni život.

"Gađane su fabrike, bolnice, vrtići, mostovi, putevi... A ipak, narod je tada pokazao ono što najbolje zna - kako da se ujedini kada je najteže. Građani su svojim telima čuvali mostove, fabrike, pokazali smo ogroman otpor", kaže Mihajlovski.

Posebno upozorava na dugoročne posljedice upotrebe osiromašenog uranijuma u bombama, koji i danas, prema riječima stručnjaka i vojnih izveštaja, zagađuje određene teritorije.

"Tri strateške tačke i danas imaju visoko zračenje: Brdo Svetilija iznad Vranja, rafinerija u Pančevu, kao i čitava teritorija Kosova i Metohije. To neće nestati u narednih stotinu, pa ni 400.000 godina, koliko se procjenjuje da traje prisustvo osiromašenog uranijuma", navodi Mihajlovski, oslanjajući se na podatke nekadašnje jedinice ABH iz Čačka, koja se bavila analizom i istraživanjem posljedica.

Na kraju poručuje da, i pored svega, duh naroda nije slomljen.

"Nisu uspjeli da unište ono što smo imali u srcu. I dan danas, naš narod pamti, ali i opstaje".

U Čačku je tokom bombardovanja bačeno dva kilograma eksploziva po glavi stanovnika, a grad na Moravi našao se na meti agresora više od 10 puta, koji je na ciljeve dejstvovao avionima i krstarećim raketama. Na područje grada palo je ukupno 215 projektila, smrtno je stradalo šest civila, dok je 22 povređeno, a oštećeno je preko 3000 stambenih objekata.

Prema podacima dobijenim iz ovdašnjeg Međuopštinskog istorijskog arhiva, prvi napad na Čačak izvršen je već 25. marta, kada je u Katrzi oštećeno jedno domaćinstvo. Sutradan su oborena tri projektila nad gradom, a protivvazdušna odbrana je dejstvovala po neprijateljskim avionima i tom prilikom oštetila jedan. Materijalni dokazi su pronađeni kod zdravljaka na Jelici.

Na području Moravičkog okruga pala su 273 projektila, od čega 215 na preduzeća u Čačku, Lučanima, Ivanjici i Gornjem Milanovcu, a 58 na objekte, livade i šume.