Advokatski tim Tartalja–Aleksić: Tužba protiv NATO-a pred evropskim sudovima i Strazburom

Advokatski tim Anđelo Fiore Tartalja i Srđan Aleksić najavljuje pravnu borbu pred domaćim i evropskim sudovima protiv NATO-a. Cilj je dokazivanje ratnog zločina i ostvarivanje naknade za žrtve osiromašenog uranijuma iz 1999. godine.

Izvor: Srna/Goran Đogić

Italijanski advokat Anđelo Fiore Tartalja i njegov kolega iz Niša Srđan Aleksić najavili su da će učiniti sve da se izbore za pravdu za žrtve municije sa osiromašenim uranijumom, koje je NATO koristio u agresiji na SR Jugoslaviju i Srbiju 1999. godine i da dokažu da je korišćenje te municije bilo ratni zločin.

Tartalja je večeras na konferenciji za medije u Beogradu rekao da će se on i Aleksić obratiti evropskim državama, od kojih očekuju mnoge odgovore u vezi sa korišćenjem municije sa osiromašenim uranijumom na tlu SRJ i Srbije, ali i za pravičnu naknadu žrtvama posljedica djelovanja radioaktivne municije i za čišćenje zagađene životne sredine.

Advokat, koji je u Italiji dobio više od 500 pravosnažnioh presuda pred tamošnjim sudovima po tužbama italijanskih vojnika iz sastava KFOR-a koji su bili izloženi radioaktivnom dejstvu municije sa osiromašenim uranijumom, najavio je da će se on i Aleksić uz pomoć Ministarstva pravde Srbije truditi da odgovorne iz NATO-a i njegovih članica izvedu pred lice pravde.

"Učinićemo to, iako se NATO proglasio imunim na naše optužbe i poručio da ne osjećaju odgovornost", rekao je Tartalja.

On je istakao da će, u slučaju da se sud u Srbiji proglasi nenadležnim, putem sudskih mehanizama borbu voditi sve do posljednje instance - Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Tartalja je dodao da će se, osim obeštećenja žrtvama i njihovim nasljednicama, fokusirati i na zagađenje životne sredine, izazvano korišćenjem municije sa osiromašenim uranijumom i zahtijevati da NATO plati čišćenje zagađenog eko-sistema.

On je naglasio da će njihova borba ići u dva pravca – prema srpskom i prema evropskom zakonodavstvu, jer svi ljudi u Srbiji koji su oboljeli od kancera zbog izloženosti posljedicama radioaktivne municije treba da imaju tretman kao i građani EU i dobiju mnogo veća obeštećenja nego u Srbiji.

"Ako EU traži od Srbije da se uskladi sa njenim normama, onda mora i da uvaži sve što se ovdje desilo 1999. godine i pokaže odgovornost za sve loše stvari koje su zemlje EU članice NATO-a učinile Srbiji", rekao je Tartalja.

On je ukazao na to da je analizom tkiva generala Nebojše Pavkovića, koji je nedavno preminuo nakon duge borbe sa kancerom, utvrđeno da u njegovom organizmu osim ogromnih količina uranijuma bilo i cezijuma.

"Postoje materijalni dokazi da je Pavković 1999. godine bio zaražen delovanjem osiromašenog uranijuma. To su djela ratnih zločina i mi ćemo insistirati na tome da se tako i tretiraju", rekao je Tartalja.

Aleksić je ukazao na to da NATO sporazumima sa Srbijom ne može da proglasi imunitet od svoje odgovornosti retroaktivno, a posebno ne za 1999. godinu, kada je izvršena nelegalna agresija na SRJ, tokom koje je korišćena i municija sa osiromašenim uranijumom.

"Pored toga, niko ne može da se izuzme od odgovornosti za zagađenje eko-sistema. Takođe, mi imamo najveći broj umrlih od kancera u Evropi, po čemu smo drugi u svetu, što je naročito poraslo od NATO bombardovanja 1999. godine", rekao je Aleksić.

On je istakao da je Tartalja našao mogućnost da se tužba protiv odgovornih podigne pred Evropskim sudom pravde u Luksemburgu, iako taj sud ima nadležnost samo za članice EU.

Aleksić tvrdi da je on u razgovorima sa predstavnicima AFD-a u NJemačkoj dogovorio da se mapiraju zagađena mjesta i da se izvrši dekontaminacija terena izloženog radioaktivnosti zbog gađanja municijom sa osiromašenim uranijumom.

"Treba uraditi ozbiljne studije i nadam se da ćemo doći do pravde. Zbog toga pozivam sve kolege advokate iz Srbije da se uključe u ovu borbu, jer ovo više nije tabu tema u Evropi, iako ovde vlada neki strah da je tako", rekao je Aleksić.

On je dodao da se nadaju da će posao završiti pred srpskim sudovima i podnijeti tužbu protiv NATO-a, kao i da će uspjeti da izdejstvuju da zemlje EU plate čišćenje kontaminiranog terena, kao i da će žrtve dobiti pravično obeštećenje.

Aleksić je naglasio da je analizama u Italiji, čiji su sudovi u više od 500 predmeta presudili u korist oštećenih, utvrđeno da srpski civili i građani imaju deset do 100 puta više uranijuma u organizmu od italijanskih vojnika koji su bili na Kosovu i Metohiji.

Na razmjere štetnog djelovanja municije sa osiromašenim uranijom ukazao je i pukovnik Miodrag Jevtić, koji je istakao da je 2018. godine u odnosu na 1999. godinu registrovan porast broja oboljelih od kancera u Srbiji od 58 odsto, dok je broj umrlih u tom periodu povećan za 26,2 odsto.