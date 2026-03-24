Tragično preminuo dječak (12) u Srbiji: Popio pesticid misleći da je sok

Dječak (12), iz Ivanjice preminuo je nakon što je slučajno popio otrov misleći da je sok.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dječak N.P. (12) iz okoline Ivanjice preminuo je juče u bolnici u Beogradu, nakon što je u subotu slučajno popio otrov za prskanje voćnjaka misleći da je sok. Kako se nezvanično saznaje, on je roditeljima rekao da je popio dva gutljaja, nakon čega je odmah primljen u bolnicu u Ivanjicu gde je u prvim satima bio stabilno, ali je imao mučnine i stomačne tegobe.

Kako se saznaje, iz bolnice u Ivanjici su ga odmah poslali u Čačak da se urade dodatne pretrage. Međutim, odmah po prijemu poslat je za Beograd.

"Doktori nisu uspeli da ga spasu, otrov je bio toliko jak", kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Građani Ivanjice su u šoku zbog tragedije koja ih je zadesila. Za preminulog dječaka svi imaju samo riječi hvale, kao i za njegovu porodicu.

"Danas su djeca u školi preplakala, niko ne može da veruje šta se dogodilo", kaže izvor.

Pomagao roditeljima, pa se otrovao

Kako prenose mediji, dečak je najvjerovatnije pomagao roditeljima u malinjaku.

"Kada je ožednio popio je tečnost iz plastične flašice misleći da je sok, međutim to je bio otrovni rastvor koji su roditelji koristili za prskanje voćnjaka protiv korova", kaže za RINU jedan od mještana.

(Blic/MONDO)