"Rane nisu zacijeljene, kao da je sve bilo juče": Vučić na obilježavanju godišnjice NATO bombardovanja

Aleksandar Vučić se obratio na ceremoniji povodom Dana sećanja na stradale u NATO bombardovanju Jugoslavije 1999. kada je stradalo oko 2.000 ljudi.

U Vranju je u 19.30 časova počela Centralna ceremonija povodom Dana sećanja na stradale u NATO bombardovanju Jugoslavije 1999. godine kada je stradalo oko 2.000 ljudi. Ceremonija se održava na platou ispred Galerije Narodnog muzeja u Vranju na kojoj se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je bio u društvu patrijarha Porfirija i bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

"Vaša svetosti, poštovani gospodine Dodik, predsjedniče Narodne skupštine Republike Srpske, predsjedniče Vlade Republike Srbije, časni oci, predstavnici islamske zajednice, dragi narode, vojnici, policajci... Hvala vam što ste ovdje.

Ovo mi je 13. put da prisustvujem ovakvim događajima, obeležavanju NATO agresije. Ne bi toga bilo da se Dodik i ja nismo dogovorili da sve lijepe, teške i užasne stvari iz naše istorije obilježavamo zajednički - Republika Srbija i Republika Srpska.

Danas, ipak uprkos svemu, možemo reći da stvari vidimo jasnije. Sve je ogoljeno i kristalno čisto.

Svaki rat koji traje u svijetu, svako nasilje nije počelo juče već 24. marta 1999. godine. I ako neko danas pita zašto se krši Međunarodno pravo, odgovor je da je ta dozvola izdata 24. marta 1999.

Zašto se nekim državama ruši integritet, zašto im se otima dio teritorije? Takvu praksu ste uveli 24. marta 1999. godine.

Mislimo da su rane zacijeljenje nakon toliko godina. Onda shvatimo da nisu ni blizu zacijeljene, kao da je sve juče bilo.

Ubijali su nam djecu, civile, policajce i vojnike. Uvijek ćemo im odavati parastos, pomen, sjećaćemo ih se", izjavio je predsjednik Srbije.

Dodik je rekao da su oni koji su tu akciju prije 27 godina nazvali "Milosrdni anđeo" u stvari ostali upamćeni kao cinični zločinci jer su odlučili da učine ogromnu istorijsku nepravdu.

"Odabrali su baš Srbe da ubijaju, bacali osiromašeni uranijum, to se ne može oprostiti. Gađali su mostove, škole, bolnice, vozove, njive, sve što su stigli. Ubijali su naš narod u želji da ubiju naš duh. Sada znamo da su svaki svoj pogodak proslavljali, radujući se kako su sposobni da ubijaju djecu ", rekao je Dodik u obraćanju prisutnima

