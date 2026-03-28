Najveći nosač aviona na svijetu stigao u Split: Grci ga protestima otjerali s Krita

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Najveći i najmoderniji američki nosač aviona USS Džerald Ford uplovio je u Split nakon što je hrvatska vlada odobrila ulazak nuklearnog ratnog broda u teritorijalne vode.

Najveći američki nosač aviona, USS Džerald R. Ford, uplovio je jutros u splitske vode, nakon što je hrvatska vlada na zatvorenoj sjednici odobrila ulazak američkog nuklearnog ratnog broda u hrvatske vode.

Riječ je o najmodernijem i najvećem nosaču aviona na svijetu, koji je, prema ranijim informacijama, prije roka napustio grčku bazu Naval na Kritu i uputio se prema Jadranu u jeku rata u Iranu, prenijeli su hrvatski mediji.

Hitno isplovio prema Splitu

Prvobitno je bilo planirano da ostane na Kritu do početka aprila kako bi popravio štetu nastalu u požaru koji je izbio u brodskoj vešernici sredinom marta. Požar nije bio povezan sa vojnom akcijom i na vrijeme je stavljen pod kontrolu. Američki mediji su takođe izvijestili da je brod imao problema sa začepljenim toaletima.

Međutim, planovi su iznenada promijenjeni i brod je ranije isplovio prema Splitu. Prema dostupnim informacijama, na odluku su djelimično uticali lokalni protesti u Grčkoj, što je navelo američku mornaricu da odluči da premjesti nosač aviona u stabilnije okruženje.

Dolazak u Split ne znači da je nosač broda potpuno operativan. Popravke i istraga požara biće nastavljeni u hrvatskim vodama, dok je glavni cilj vraćanje broda u punu spremnost prije povratka u matičnu luku Norfok u američkoj državi Virdžiniji.

