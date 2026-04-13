Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Dvostruki pokušaj ubistva u Hrvatskoj: Poznanik izbo dvojicu Srba, hitno prebačeni u bolnicu

Dvostruki pokušaj ubistva u Hrvatskoj: Poznanik izbo dvojicu Srba, hitno prebačeni u bolnicu

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Dvojica Srba izbodena u Hrvatskoj, napadač uhapšen.

Muškarac nožem napao dvojicu državljana Srbije, ranjeni u kritičnom stanju Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

Dvojica Srba izbodena su u hrvatskom gradu Fažani, nakon čega je uhapšen muškarac (32), saopštila je hrvatska policija. Njemu se na teret stavlja da je počinio dva krivična djela pokušaja ubistva nakon što je nožem napao dvojicu državljana Srbije u Fažani u Istri.

Kako je saopšteno iz policije, krvavi napad se dogodio prekjuče 11. aprila oko 17 časova u ugostiteljskom objektu na Trgu sv. Kuzme i Damjana, gdje je osumnjičeni, nakon kraćeg sukoba, nožem napao srpskog državljanina (34) koga je poznavao od ranije.

Nakon toga se udaljio sa lica mjesta, ali je u Brionskoj ulici, svega nekoliko minuta kasnije, napao još jednog poznanika državljanina Srbije (47).

"Povređeni muškarci prevezeni su u pulsku bolnicu, gdje su zadržani na lečenju zbog teških telesnih povreda gde im se lekari bore za život", saopštila je hrvatska policija.

Motiv pokušaja ubistva dvojice Srba još uvek nije poznat, a policija istražuje da li su žrtve povezane i šta se uopšte krije iza užasa.

Inače, policija je ubrzo nakon dojave o ranjavanju pronašla i uhapsila osumnjičenog.

Po završetku istrage, 32-godišnjak je uz krivičnu prijavu predat pritvorskoj jedinici Policijske uprave istarske.

