Tuga u Sutomoru: Trogodišnje dijete poginulo na magistrali pred očima majke

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u Sutomoru, kada je trogodišnje dijete izgubilo život nakon što je istrčalo na magistralni put.

Trogodišnje dijete iz Podgorice poginulo je sinoć oko 21 čas u Sutomoru, na magistrali, u neposrednoj blizini supermarketa, saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, prenio je Barski portal.

Prema prvim nezvaničnim informacijama Barskog portala, dijete, rođeno 2022. godine, u jednom trenutku je istrčalo na magistralu tako što se prilikom izlaska iz autobusa istrglo iz ruku svoje majke, nakon čega je došlo do tragičnog udara vozila.

Nakon nesreće, dete je hitno transportovano radi ukazivanja ljekarske pomoći, ali je, nažalost, podleglo teškim povredama. Zbog uviđaja i intervencije nadležnih službi, saobraćaj na magistralnom putu Sutomore - Petrovac bio je blokiran.

