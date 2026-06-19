Istraga o protestu u Beogradu: Tužilaštvo provjerava navode o simulaciji upotrebe "zvučnog topa"

Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je danas od Uprave kriminalističke policije - Službe za borbu protiv terorizma da provjeri informacije o planiranju "simulacije upotrebe zvučnog topa" na protestu 15. marta 2025. godine na beogradskom trgu Slavija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U saopštenju Tužilaštvo je navelo da je tokom predistražnog postupka povodom smrti M. Ž. i zapaljenja pirotehničkih sredstava na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 26. marta ove godine, došlo do podataka koji ukazuju da postoje osnovi sumnje da su počinjena druga krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti.

Tužilaštvo je navelo da je u toku pretresa Filozofskog fakulteta 27. marta privremeno oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta, u kojoj je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi - Krovne radne grupe za bezbjednost (KRBG), koji je održan 22. januara 2025. godine.

"Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio 'zvučni top', te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio 'masan odgovor iz Brisela', kao i da je 'u Kini praktikovano rješenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top'", dodalo je Tužilaštvo.



Tužilaštvo je navelo da su učesnici sastanka i druga NN lica, kako se sumnja, u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju da su državni organi upotrebili "zvučni top" na protestu koji je bio planiran za 15. marta 2025. godine u Beogradu i u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu "zvučnog topa" .

Prema Tužilaštvu, cilj bio da se stvori panika u javnosti i strah kod građana, te izazovu nemiri koji bi doveli do nasilne promjene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbjednosti države.

Više javno tužilaštvo je Upravi kriminalističke policije Službi za borbu protiv terorizma uputilo zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja kako bi se utvrdilo da li se u radnjama NN lica, koja su učestvovala na sastanku, stiču bitni elementi krivičnog dela "pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređena" ili nekog drugog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti.



Policiji je naloženo da identifikuje lica koja su učestvovala na sastanku KRGB 22. januara 2025. i da sa njima obavi informativni razgovor na okolnost diskusije i predloga koji je usvojen u smislu da policija ima zvučni top, da je to ozbiljno naoružanje i da je u Kini praktikovano da kada se ugleda zvučni top da se skloni sa puta, te da objasne tvrdnju da bi zvučni top dobio "jedan masan odgovor iz Brisela", kao i na sve druge okolnosti koje su bitne, a koje su bile predmet tog sastanka.

Tužilaštvo je dodalo da je potrebno da se identifikuju sva lica koja su učestvovala u realizaciji usvojenog prijedloga da se na protestu na Slaviji 15. marta 2025 simulira upotreba zvučnog topa, ko je učestvovao u takvoj organizaciji, kako su uloge bile podijeljene, ko je odredio prostor na kome će navodno da se iscenira upotreba zvučnog topa.

Potrebno je utvrditi zašto je došlo do skidanja prsluka redara, ko je to naredio, koja realna opasnost je postojala da redari skinu prsluke i da drugim učesnicima u protestu signaliziraju opasnost i potrebu da se sklone sa mjesta okupljanja sa ulice, ko je i na koji način prouzrokovao svojim radnjama da učesnici protesta bježe sa ulica na trotoare i da se razilaze napuštajući protest, navelo je Tužilaštvo.

Naloženo je i da se obave razgovori sa svim licima koja su javno iznijela tvrdnje da je protiv učesnika protesta upotrebljen "zvučni top", a na okolnosti kako su, na koji način i od koga dobili takva saznanja, na čemu su zasnivali takve svoje kategoričke tvrdnje i na sve druge okolnosti u vezi sa njihovim javnim nastupima na temu "zvučnog topa".

Pored toga, potrebno je da se utvrdi ko je organizator lekarskih pregleda učesnika protesta zbog navodnih posljedica od "zvučnog topa, navelo je Tužilaštvo i dodalo da je zatražilo i od Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu da mu dostavi na uvid spise predmeta koji je to tužilaštvo formiralo u vezi sa navodnom upotrebom "zvučnog topa".