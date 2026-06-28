"Zatvorite prozore, stavite mokru krpu na usta": Došlo do curenja amonijaka u Guči, MUP šalje građanima hitne SMS poruke

U Guči je noćas došlo do curenja opasnih materija. Hitne službe su na terenu, a MUP apeluje na građane da ostanu u domovima, zatvore prozore i zaštite disajne organe.

Izvor: Screenshot/MUP

U noći između subote i nedjelje, u Guči je došlo do akcidenta sa opasnim materijama, zbog čega su nadležne službe hitno reagovale.

Prema zvaničnim informacijama, u 00:50 časova došlo je do curenja amonijaka iz hladnjače koja se nalazi u Prvomajskoj ulici na broju 9.

Curenje amonijaka na jednom od sigurnosnih ventila je zaustavljeno, javio je RTS.

Nekoliko građana upućeno je na ljekarski pregled.

Sve dežurne ekipe, uključujući vatrogasce-spasioce i specijalizovane timove za djelovanje u ovakvim situacijama, odmah su upućene na teren kako bi locirale i zaustavile curenje, te osigurale bezbjednost mještana u okolnom području.

Građanima je sinoć SMS porukom stiglo upozorenje da je došlo do akcidenta u hladnjači u Guči i savjetovano im je da prate obavještenja nadležnih.

MUP izdao hitno obavještenje

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) izdalo je hitno obavještenje za javnost. Građanima koji žive u blizini mjesta incidenta savjetuje se da prate uputstva nadležnih organa, ostanu u svojim domovima i zatvore prozore ukoliko osjete specifičan, oštar miris ovog gasa.

Uputstva za građane:

Zatvorite prozore i vrata na kućama, stavite mokre krpe na nos i usta, zaštitite disajne organe.

Važno obavještenje:

Detaljne informacije o situaciji na terenu, potencijalnim rizicima i zvaničnim bezbjednosnim preporukama građani mogu pratiti na zvaničnoj platformi Ministarstva unutrašnjih poslova: upozorenje.mup.gov.rs.

Detalji o uzroku akcidenta, kao i informacije o tome da li ima povrijeđenih ili otrovanih osoba, biće poznati nakon što dežurne službe obave kompletan uviđaj i stabilizuju situaciju na lokaciji.

(Mondo.rs)