Sjeverna Makedonija ušla u "Koaliciju voljnih": Stala uz Ukrajinu, slijedi važan sastanak u Parizu

Sjeverna Makedonija pridružila se "Koaliciji voljnih", grupi država koje pružaju podršku Ukrajini, a potpredsjednik vlade Bekim Salji učestvuje na sastanku u Parizu posvećenom jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane.

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Sjeverna Makedonija pridružuje se Ukrajini u ratu protiv Rusije. Poslije članstva u NATO, Sjeverna Makedonija je pristupila "Koaliciji voljnih".

Bekim Salji, potpredsjednik vlade te zemlje, učestvuje na današnjem sastanku u Parizu, čiji je cilj postizanje dogovora o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane (PVO).

"Koaliciju voljnih" čine zemlje koje su se obavezale da jačaju ukrajinsku odbranu od, kako kažu, ruske agresije.

Francuski predsjednik Emanuel Makron ugostiće danas u Parizu lidere zemalja članica "Koalicije voljnih", u trenutku kada su se pojavile nade da bi nedavni napredak Ukrajine u napadima na Rusiju mogao da primora predsjednika Vladimira Putina da sjedne za pregovarački sto.

Uoči tog sastanka Francuska i Njemačka pozvale na razgovor ruske ambasadore u Parizu i Berlinu zbog velikog hakerskog napada na deset zemalja EU za koji sumnjiče Moskvu.