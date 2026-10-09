Srbija dobija prvu fabriku sigurnosnih kamera, a Jagodina najveći kapacitet u Evropi

Proizvodnja video nadzora uglavnom je u Aziji, a porijeklo i integritet opreme sve češće odlučuju o nabavci

Izvor: a&s Adria

Srpski brend "The Mercury AI" osvojio je prestižnu nagradu u Zagrebu, koju dodjeljuje redakcija a&s Adria magazina.

Drugog dana Adria Security Summita u Zagrebu brendu "The Mercury AI" dodijeljena je nagrada Editorial Choice Award u kategoriji Integrated City Safety Solution of the Year – Belgrade, čime je ova srpska kompanija dobila priznanje regionalne struke za najmodernija digitalna rješenja koja se tiču visokotehnološke sigurnosti gradova. Nagrada se dodjeljuje već treću godinu zaredom.

"The Mercury AI" gradi u Srbiji prvu fabriku sigurnosnih kamera. U Jagodini se gradi pogon površine 17.000 kvadratnih metara, planiranog kapaciteta od 7,2 miliona kamera godišnje, što je najveća fabrika sigurnosnih kamera ne samo u regionu Balkana, već i u Evropi.

Time Srbija postaje jedna od malobrojnih zemalja koje imaju fabriku sigurnosnih kamera na tlu Evrope i staje u red sa državama u kojima takva proizvodnja postoji, kao što su Njemačka, Mađarska, Poljska i Švedska. Zbog ovog projekta i najmodernijih tehnoloških rješenja koja "The Mercury AI" primjenjuje u proizvodnji i korištenju softvera, priznanje je stiglo u vidu prestižne nagrade u Zagrebu.

Tržište video nadzora veoma brzo raste jer gradovi, kompanije i institucije ugrađuju sve više kamera, sve češće sa funkcijama vještačke inteligencije. Proizvodnja je trenutno najvećim dijelom u Aziji. Najveći svjetski proizvođač je još 2016. proizveo više od 55 miliona kamera, a samo u Kini ima više desetina fabrika.

Zato je u struci sve prisutnije pitanje povjerenja. Linija između pouzdane opreme i opreme čiji se integritet ne može provjeriti je tanka.

Treba znati od čega je kamera napravljena i šta softver u njoj radi, uključujući i to da li postoje funkcije za koje korisnik ne zna. Pitanje je dovoljno ozbiljno da pojedine države ograničavaju nabavku opreme određenih proizvođača, što postaje sve važnije pitanje u svakoj državi, posebno u Evropi, u promijenjenim političkim okolnostima u svijetu i uz strategiju da lanci snabdijevanja više ne zavise od udaljenih zemalja, već da se proizvodi prave na domaćem terenu.

"The Mercury AI" se poštovanjem najmodernijih standarda ističe u regionu, otuda i prestižna nagrada. Ova kompanija razvija i hardver i softver. Softver zasnovan na vještačkoj inteligenciji analizira snimak u realnom vremenu i, između ostalog, prepoznaje nasilje i oružje. S druge strane, ono što je izuzetno važno za tržište ne samo Srbije i regiona, već i Evrope, jeste da je oprema usklađena sa evropskim i američkim standardima.

"Kada kamera nadgleda prostor, mora da se zna ko ju je napravio i ko njome upravlja. Mi pravimo i softver i hardver, pa na to pitanje imamo odgovor", kaže direktor Marko Galić.

Softver ne čuva slike ni prepoznatljive zapise, već samo matematičke vektorske deskriptore, u skladu sa GDPR-om, pa se zato proizvodi

"The Mercury AI" smatraju dovoljno sigurnim i usklađenim sa najnovijim propisima da se mogu prodavati na tržištima Evrope i Sjeverne Amerike.