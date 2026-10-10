Slovenija izlazi na četiri referenduma: Opozicija poziva građane da glasaju protiv

Građani Slovenije na četiri referenduma odlučuju o zakonu o parlamentarnoj istrazi, pretplati za javni servis, socijalnoj pomoći i pravu glasa stranaca.

Izvor: Jure Makovec / AFP / Profimedia

U Sloveniji se sutra održavaju četiri referenduma, tri savjetodavna i jedan zakonodavni.

Građani Slovenije će na zakonodavnom referendumu odlučiti da li su za to da postojeći zakon o parlamentarnoj istrazi ostane na snazi ili ne, a da bi taj zakon bio odbijen, potrebno je da za to glasa bar petina svih birača sa pravom glasa, što u ovom trenutku iznosi 339.706 glasača.

Savjetodavni referendumi nisu obavezujući, a građani će na njima glasati za ukidanje ili protiv ukidanja pretplate za Radio-televiziju Slovenije, o uslovljavanju socijalne pomoći društvenokorisnim radom, kao i o izbornom pravu državljana trećih država na lokalnim izborima.

Lijevo-liberalna opozicija aktivno je učestvovala u kampanji, pozivajući građane da na referendumima četiri puta glasaju protiv.

Najviše pažnje posvećeno je zakonu o parlamentarnoj istrazi, u kojem opozicija vidi uvođenje političke policije, kao i mogućnost pada minimalnih standarda demokratije, prava i sloboda, prenijela je Slovenačka novinska agencija /STA/.

Pažnja javnosti usmjerena je i na ukidanje prava glasa za državljane trećih država.

Ovo pitanje regulisano je zakonom iz 2002. godine, a sadašnja vlast na čelu sa Slovenskom demokratskom strankom /SDS/ ovog ljeta usvojila je izmjene zakona kojima se državljanima trećih država ukida pravo glasa na lokalnim izborima.

Kritičari smatraju da se radi o propagandi i političkom marketingu na račun najranjivijeg dijela društva, kao i da je sporno što jedna grupa ljudi gubi prava nakon gotovo 24 godine.

Ovaj zakon se odnosi i na lokalne izbore, koji su u Sloveniji raspisani za 15. novembar ove godine.