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Nevrijeme u Sloveniji: Bujične poplave potopile kuće, škole i puteve

Nevrijeme u Sloveniji: Bujične poplave potopile kuće, škole i puteve

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Nevrijeme praćeno obilnim padavina zahvatilo je jugozapad Slovenije, gdje su bujične vode poplavile stambene, poljoprivredne, školske i druge objekte, a vodotokovi preplavili puteve.

shutterstock_2197074983.jpg Izvor: Shutterstock

Nevrijeme je zahvatilo područje između Kraške oblasti i brdovitog predjela Idrija-Cerkno.

Prema izvještaju Centra za obavještavanje u hitnim slučajevima, vatrogasci su ispumpavali vodu iz objekata, spasavali ljude zarobljene u vozilima, štitili ugrožene lokacije vrećama sa pijeskom, te uklanjali odrone.

Putevi u opštinama Komen i Ajdovščina postali su neprohodni zbog odrona i klizišta.

Najveći broj incidenata - 38, zabilježen je na području koje pokriva Regionalni centar za obavještavanje Nova Gorica, a zatim na području Regionalnog centra za obaveštavanje Postojna gdje je bilo 17 slučajeva.

(Srna)

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Slovenija nevrijeme

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