Drama na aerodromu: Hrvat se posvađao zbog kofera, pa zbog šale završio u pritvoru

Hrvatski državljanin uhapšen je na Malti nakon što je tokom rasprave o prtljagu pomenuo bombu, izazvavši hitnu bezbjednosnu reakciju.

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Hrvat B. Đ. (61) završio je u pritvoru na Malti nakon što je tokom rasprave sa osobljem Rajanera zbog prevelikog ručnog prtljaga pomenuo bombu. Zbog te izjave odmah je intervenisalo obezbjeđenje, nakon čega je uhapšen i izveden pred sud.

Čekao je ukrcavanje na let Rajanera kada su mu zaposleni rekli da njegova torba ne odgovara dozvoljenim dimenzijama ručnog prtljaga. Tokom rasprave navodno je rekao nešto u smislu: "Nije kao da je bomba unutra."

Pominjanje bombe odmah je izazvalo bezbjednosnu reakciju, a 61-godišnji hrvatski državljanin je uhapšen i u petak izveden pred sud.

Sud odbio priznanje krivice

Na početku ročišta rekao je da želi da prizna krivicu. Međutim, nakon pitanja sudije priznao je da ne razumije u potpunosti šta takvo priznanje znači i rekao da mu je to prvi susret sa sudom.

Sudija Abigejl Kritijen odbila je da prihvati priznanje jer nije bila uvjerena da optuženi razumije prirodu optužbi i posljedice priznanja krivice.

"Neću prihvatiti priznanje krivice od osobe koja ne zna za šta je optužena", rekla je advokatici koja ga je zastupala po službenoj dužnosti.

Sud je zato evidentirao da se ne izjašnjava krivim. On je kasnije pokušao da objasni da ipak razumije optužbe i ponovo rekao da priznaje krivicu, ali sudija nije promijenila odluku.

Odbrana nije tražila puštanje

Odbrana nije zatražila da bude pušten na slobodu uz kauciju, uz obrazloženje da je turista koji nema stalne veze sa Maltom. Zato je zadržan u pritvoru do nastavka krivičnog postupka.

Malteški mediji navode da je riječ o još jednom slučaju u kojem se komentar o bombi na aerodromu završio krivičnim postupkom. U julu 2025. italijanski državljanin je na istom aerodromu nakon slične izjave dobio uslovnu kaznu, dok je jedan slovenački putnik prošle godine takođe završio na sudu nakon "šale" o bombi tokom rasprave zbog ručnog prtljaga.

(Mondo)