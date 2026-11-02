U Bugarskoj je održan drugi krug predsjedničkih izbora na kojima, prema izlaznim anketama, vodi dosadašnja vršiteljka dužnosti predsjednika Ilijana Jotova.

Izvor: Belish/Shutterstock

Izlazne ankete pokazale su da vršilac dužnosti predsjednika (Ilijana Jotova vodi u drugom krugu predsjedničkih izbora u nedjelju i da je na putu da postane prva žena izabrana na tu pretežno ceremonijalnu funkciju.

Šezdesetjednogodišnja Jotova vodi sa 51 odsto prema 43 do 45 odsto protiv bivšeg privremenog premijera Andreja Đurova (50), prema dvema izlaznim anketama objavljenim po zatvaranju birališta, javlja Jutarnji.

Konačni rezultati očekuju se u ponedjeljak, kada svi glasački listići budu prebrojani. Prema anketama, izlaznost birača iznosila je između 27 i 29 odsto, što je nešto više u poređenju sa prvim krugom izbora 25. oktobra, kada je na birališta izašlo oko 23 odsto glasača.

Vidi opis Bugarska dobija prvu predsjednicu u istoriji: Ilijana Jotova sjeda u fotelju šefa države (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Martin Baumann / TASR / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Belish/Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Belish/Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Predsjednički izbori održani su u sjenci serije napada dronovima na trgovačke brodove u blizini bugarske crnomorske obale prošlog mjeseca, što je izazvalo međunarodnu osudu i strah od prelivanja rata u Ukrajini.

Strahovalo se da je stradalo oko 20 pomoraca, a ovi udari naveli su vladu da od saveznika zatraži pomoć u jačanju pomorske bezbednosti. U srijedu je potonuo grčki kontejnerski brod pošto su ga pogodili pomorski dronovi. Oba vodeća predsjednička kandidata osudila su napade.

Premijer Rumen Radev, koji podržava Jotovu, izjavio je da ishod napada "ide u korist Ruske Federacije". Oba kandidata pozvala su na diplomatsko rješenje i okončanje rata.

Jotova je postala vršilac dužnosti predsjednika u januaru, nakon što je Radev podneo ostavku kako bi učestvovao na parlamentarnim izborima, na kojima je i pobijedio, predvodeći listu koju su mnogi politički analitičari označili kao naklonjenu Kremlju.

"Glasala sam za Bugarskukao jaku zemlju u snažnoj Evropi, ali i zemlju koja ima sopstvenu spoljnu politiku i glas kada treba stati u odbranu onoga što je najvažnije, nacionalnog interesa", poručila je Jotova u nedjelju.

Đurova, koji je ove godine obavljao funkciju privremenog premijera, podržavaju prozapadne reformske partije, a sam je dugogodišnji zagovornik podrške Ukrajini.

"Danas sam glasao za bezbjednu, stabilnu i evropsku Bugarsku", izjavio je nakon glasanja.

Tokom premijerskog mandata potpisao je sporazum o bezbjednosnoj saradnji sa Kijevom.Niz političara desnog spektra, uključujući bivšeg premijera Bojka Borisova, javno je podržao Đurova.

(Mondo)