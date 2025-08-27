logo
Njemačka prednjači sa milion otvorenih pozicija: Evropa se suočava sa nedostatkom radne snage

Njemačka prednjači sa milion otvorenih pozicija: Evropa se suočava sa nedostatkom radne snage

Autor Mihajlo Sfera
0

U drugom kvartalu 2025. godine, čak 2,1% svih radnih mjesta u EU ostalo je prazno, ali problem nije nedostatak radne snage, već nedostatak kvalifikovanih radnika.

Njemačka traži više od milion radnika Izvor: Oleg Senkov/shutterstock

Prema podacima Eurostata, čak 2,1% svih pozicija u EU ostalo je prazno u drugom kvartalu 2025. godine. Glavni problem nije nedostatak ljudi, već nedostatak kvalifikovanih radnika.

Gdje nedostaje radna snaga?

Najviše otvorenih pozicija nalazi se u razvijenijim evropskim zemljama. Nemačka prednjači sa više od milion slobodnih radnih mesta, a prate je Velika Britanija (780.000) i Francuska (504.000). S druge strane, u državama poput Rumunije (0,6%), Španije i Poljske (0,8%) broj otvorenih radnih mjesta je znatno manji.

Zanimljivo je da, uprkos tome što Španija bilježi veliki broj imigranata, ona ima znatno manje otvorenih pozicija od Njemačke. To ukazuje na to da migracioni trendovi ne prate uvijek potrebe tržišta rada.

Problem vještina i kvalifikacija

Glavni razlog za ovaj disbalans je manjak vještina kod radnika. Istraživanje kompanije Manpower Group pokazuje da čak 75% evropskih poslodavaca ne može da pronađe zaposlene sa odgovarajućim kvalifikacijama. Ovo je ogroman skok u odnosu na period od prije pet godina i jasno ukazuje da su poslovi budućnosti već tu, ali da nedostaje radna snaga sa potrebnim znanjem.

Najveći nedostatak kvalifikovane radne snage primijećen je u sjevernim i zapadnim zemljama Evrope. Iako Evropska komisija radi na novim politikama zapošljavanja, podaci jasno pokazuju da je glavni izazov u usklađivanju znanja i vještina radnika sa zahtjevima savremenog tržišta rada.

(Kamatica/MONDO)

Njemačka radna snaga radnici Evropa

