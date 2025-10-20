Ruski gas ne smije ni preko trećih zemalja: EU donijela novu odredbu

Plan je da se postepeno odustaje od uvoza gasa iz Rusije, počevši od 1. januara 2026. godine, na osnovu prijedloga Evropske komisije, ali je ostavljen prelazni period za postojeće ugovore do 1. januara 2028. godine.

Izvor: Shutterstock

Savjet Evropske unije je usvojio zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje.

Mera stupa na snagu od 1. januara 2026. godine.

Plan je da se postepeno odustaje od uvoza gasa iz Rusije, počevši od 1. januara 2026. godine, na osnovu prijedloga Evropske komisije, ali je ostavljen prelazni period za postojeće ugovore do 1. januara 2028. godine.

" Takođe su uvedeni dodatni mehanizmi za praćenje i obavještavanje kako bi se spriječio ulazak ruskog gasa u EU u okviru tranzitnih procedura (odnosno, kada gas prolazi kroz teritoriju EU na putu ka drugoj zemlji, bez ulaska na tržište EU)", navedeno je u dokumentu.

Savjet Evropske unije takođe želi da uvede mjeru kojom bi se od 1. januara 2026. godine suspendovala zabrana uvoza ruskog gasa, u slučaju problema sa snabdijevanjem.

U novom, 19. paketu evropskih antiruskih sankcija, koji je trenutno u fazi usaglašavanja, očekuje se da će biti uvedene i mjere protiv ruskog energetskog sektora, konkretno, zabrana uvoza prirodnog tečnog gasa iz Rusije u EU, počev od 2027. godine.

Istovremeno, Evropska komisija promoviše ideju o uvođenju carina na rusku naftu koja se transportuje naftovodom "Družba" u Mađarsku i Slovačku.

(EUpravo zato)