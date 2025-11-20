Imlek dobija nove vlasnike: Poznati srpski preduzetnici preuzimaju regionalnog lidera mliječne industrije

Kompanija Imlek zvanično je prodata - Andrej Jovanović i generalni direktor Bojan Radun preuzimaju vlasništvo od fonda MidEuropa. Transakcija se očekuje da bude završena u prvom kvartalu 2026. godine.

Izvor: Promo/Imlek

Porodični investicioni holding iskusnog preduzetnika i investitora Andreja Jovanovića, AJFH, kao vodeći investitor, zajedno sa Bojanom Radunom, jednim od najistaknutijih menadžera u regionu i aktuelnim generalnim direktorom Imleka, potpisali su sporazum o zajedničkoj kupovini Imleka od dosadašnjeg vlasnika - fonda MidEuropa.

Kompanija Imlek, sa sjedištem u Padinskoj Skeli - Beograd, posjeduje i dvije mljekare u Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, sa najsavremenijim proizvodnim pogonima i otkupljuje mlijeko od više od 3.500 farmera, prerađujući gotovo 400 miliona litara sirovog mlijeka godišnje.

Zahvaljujući širokom portfoliju proizvoda i snažnim brendovima, među kojima se posebno ističe kultna "Moja Kravica", Imlek je prepoznat kao stub mliječne industrije regiona i jedan od najpouzdanijih brendova u domaćinstvima širom Zapadnog Balkana.

Izvor: Promo

Dvojica vodećih srpskih preduzetnika, obojica duboko povezana sa Imlekom i sektorom prehrambene industrije u regionu, udružuju snage kako bi ovu kompaniju vodili u narednu fazu rasta i razvoja.

Andrej Jovanović donosi bogato iskustvo iz oblasti robe široke potrošnje. Kao suosnivač i bivši vlasnik kompanije "Marbo Product", vodećeg proizvođača grickalica u Srbiji kojeg je kasnije preuzeo PepsiCo, i kao CEO i suvlasnik grupacije Moji Brendovi (koja je obuhvatala Bambi, Knjaz Miloš i Imlek), Jovanović iza sebe ima dokazanu istoriju stvaranja i razvoja regionalnih lidera.

Bojan Radun, koji je od 2018. godine na čelu kompanije Imlek, ima više od dve decenije iskustva u industriji robe široke potrošnje, uključujući pozicije generalnog direktora kompanija Bambi - vodećeg proizvođača konditorskih proizvoda u regionu - i Nectar, jednog od najznačajnijih proizvođača sokova, gdje je i značajan akcionar. Radun je takođe i predsjednik nadzornog odbora kompanije "Hortex", istaknutog proizvođača smrznute hrane i sokova u Poljskoj. Tokom svoje karijere imao je ključnu ulogu u transformaciji i širenju nekih od najprepoznatljivijih regionalnih brendova.

Jovanović i Radun saglasni su da Imlek ima ogroman potencijal za dalji rast kao vodeći regionalni proizvođač mliječnih proizvoda - kroz kontinuirane investicije, operativnu izvrsnost i inovacije.

"Imlek je izvanredna kompanija sa dugom tradicijom, snažnim brendovima i izuzetnim ljudima. U partnerstvu sa Andrejem Jovanovićem, siguran sam da možemo da otključamo dodatnu vrednost i dodatno učvrstimo poziciju Imleka kao najpouzdanijeg mlečnog brenda u Srbiji i regionu", izjavio je Bojan Radun, generalni direktor Imleka.