Bakar probio sve granice: Cijena dostigla istorijski rekord – 11.500 dolara po toni

Svjetsko tržište bakra ovih dana bilježi novi istorijski rekord. Cijena ovog metala, ključnog za energetiku, elektroniku i infrastrukturu, dostigla je oko 11.500 dolara po toni, čime je premašila sve ranije zabilježene vrijednosti.

Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Takav rast rezultat je neuobičajeno snažne kombinacije faktora – od poremećaja u globalnoj ponudi do izuzetno velike potražnje potaknute novim investicijskim ciklusima u tehnološkim i energetskim sektorima.

Prema izvještajima sa svjetskih tržišta, zalihe bakra u skladištima padaju sedmicama unazad, dok su veliki rudarski centri suočeni s problemima u proizvodnji.

To je dovelo do pojačanog straha među investitorima i trgovcima, naročito zato što se bakar smatra jednim od najpouzdanijih pokazatelja stanja u globalnoj ekonomiji – materijal bez kojeg nema moderne infrastrukture ni energetske tranzicije.

Istovremeno, potražnja za bakrom raste brže nego što ona može biti zadovoljena. Elektrifikacija transporta, razvoj obnovljivih izvora energije, širenje elektrodistributivnih mreža i industrija elektronskih komponenti stvaraju pritisak na tržište.

Velike ekonomije, uključujući SAD i Kinu, povećavaju narudžbe u trenucima kada je ponuda ograničena, što dodatno gura cijenu naviše.

Rast cijena bakra ima višestruke posljedice. Za zemlje koje ga proizvode i izvoze, trenutna situacija predstavlja priliku za jačanje budžetskih prihoda. S druge strane, industrije koje bakar koriste kao osnovnu sirovinu suočavaju se s rastom troškova, što bi moglo usporiti određene infrastrukturne i tehnološke projekte.

Građevinski sektor, elektronska industrija i energetske kompanije već osjećaju pritisak, a očekuje se da bi se skuplje sirovine mogle preliti i na krajnje korisnike.

U mjesecima koji dolaze pažnja će biti usmjerena na to da li će veliki rudarski proizvođači uspjeti povećati isporuke i stabilizirati tržište. Takođe, ostaje otvoreno pitanje hoće li rekordne cijene potaknuti brži razvoj alternativnih materijala, kao i intenzivnije ulaganje u reciklažu bakra, koja bi mogla ublažiti dio pritiska na tržište.

Uprkos trenutnim oscilacijama, analitičari procjenjuju da bi visoka cijena bakra mogla ostati prisutna i duže vrijeme, jer je globalna potražnja za ovim metalom vjerovatno tek na početku dugogodišnjeg uzlaznog trenda.

(Biznisinfo)