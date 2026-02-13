Promet putem fiskalnih kasa u Republici Srpskoj u 2025. godini iznosi 25,3 milijardi KM

Ukupan promet preko fiskalnih kasa u Republici Srpskoj u 2025. iznosio je 25,3 milijarde KM, što je rast od 120% u odnosu na 2023. godinu, pokazuju podaci Ministarstva finansija i Poreske uprave RS.

Izvor: Shutterstock

Ministarstvo finansija Republike Srpske saoštilo je da je ukupan evidentirani promet preko fiskalnih kasa u Republici Srpskoj u 2025. godini iznosio 25,3 milijarde KM, dok je 2023. godine, uoči početka primjene Zakona o fiskalizaciji, na godišnjem nivou iznosio 11,3 milijarde KM, što je povećanje prometa za 120% u poređenju ove dvije godine.

"Podaci o povećanju prometa preko fiskalnih kasa pokazuju povoljne efekte novog sistema fiskalizacije u kojem se svaki pojedinačni račun evidentira u realnom vremenu. Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, u ovom procesu do sada je fiskalizovano ukupno 39.300 poreskih obveznika ili 98% ukupnog broja obveznika fiskalizacije koji su pokrenuli postupak", navodi se u saopštenju.

U Republici Srpskoj je trenutno instalirano ukupno 53.375 fiskalnih kasa, a na osnovu podešenih zahtjeva za uključenje u fiskalizaciju preostalo je da se instalira još oko 900 fiskalnih kasa.