logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Promet putem fiskalnih kasa u Republici Srpskoj u 2025. godini iznosi 25,3 milijardi KM

Promet putem fiskalnih kasa u Republici Srpskoj u 2025. godini iznosi 25,3 milijardi KM

Autor Haris Krhalić
0

Ukupan promet preko fiskalnih kasa u Republici Srpskoj u 2025. iznosio je 25,3 milijarde KM, što je rast od 120% u odnosu na 2023. godinu, pokazuju podaci Ministarstva finansija i Poreske uprave RS.

fiskalna kasa Izvor: Shutterstock

Ministarstvo finansija Republike Srpske saoštilo je da je ukupan evidentirani promet preko fiskalnih kasa u Republici Srpskoj u 2025. godini iznosio 25,3 milijarde KM, dok je 2023. godine, uoči početka primjene Zakona o fiskalizaciji, na godišnjem nivou iznosio 11,3 milijarde KM, što je povećanje prometa za 120% u poređenju ove dvije godine.

"Podaci o povećanju prometa preko fiskalnih kasa pokazuju povoljne efekte novog sistema fiskalizacije u kojem se svaki pojedinačni račun evidentira u realnom vremenu. Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, u ovom procesu do sada je fiskalizovano ukupno 39.300 poreskih obveznika ili 98% ukupnog broja obveznika fiskalizacije koji su pokrenuli postupak", navodi se u saopštenju.

U Republici Srpskoj je trenutno instalirano ukupno 53.375 fiskalnih kasa, a na osnovu podešenih zahtjeva za uključenje u fiskalizaciju preostalo je da se instalira još oko 900 fiskalnih kasa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fiskalne kase fiskalna politika Republika Srpska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ