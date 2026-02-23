Trgovina Srpske u januaru: Izvoz 323 miliona, a uvoz 443 miliona KM

Najviše se izvozilo u Srbiju, odakle je bio i najveći uvoz.

Izvoz Republike Srpske u januaru je iznosio 323 miliona KM, što je za 8,3 odsto manje nego u istom mjesecu lani, a i vrijednost uvoza od 443 miliona KM je za 10,9 odsto manja, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Pokrivenosti uvoza izvozom iznosila je 72,9 odsto. Republika Srpska je najviše izvozila u Srbiju, i to u vrijednosti od 67 miliona KM, odnosno 20,6 odsto, te u Hrvatsku 50 miliona KM, odnosno 15,5 odsto. U januaru se najviše uvozilo iz Srbije, i to u vrijednosti od 80 miliona KM, odnosno 18,1 odsto, te iz Kine u vrijednosti od 49 miliona KM, odnosno 11 odsto.

Najveće učešće u izvozu ostvaruje električna energija sa 43 miliona KM, što iznosi 13,2 odsto od ukupnog izvoza, dok najveće učešće u uvozu ostvaruju naftna i ulja dobijena od bitumenoznih minerala /osim sirovih/ sa ukupnom vrijednošću od 28 miliona KM, što iznosi 6,4 odsto od ukupnog uvoza.