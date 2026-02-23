logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trgovina Srpske u januaru: Izvoz 323 miliona, a uvoz 443 miliona KM

Trgovina Srpske u januaru: Izvoz 323 miliona, a uvoz 443 miliona KM

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Najviše se izvozilo u Srbiju, odakle je bio i najveći uvoz.

trgovina, razmjena Izvor: Shutterstock

Izvoz Republike Srpske u januaru je iznosio 323 miliona KM, što je za 8,3 odsto manje nego u istom mjesecu lani, a i vrijednost uvoza od 443 miliona KM je za 10,9 odsto manja, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Pokrivenosti uvoza izvozom iznosila je 72,9 odsto. Republika Srpska je najviše izvozila u Srbiju, i to u vrijednosti od 67 miliona KM, odnosno 20,6 odsto, te u Hrvatsku 50 miliona KM, odnosno 15,5 odsto. U januaru se najviše uvozilo iz Srbije, i to u vrijednosti od 80 miliona KM, odnosno 18,1 odsto, te iz Kine u vrijednosti od 49 miliona KM, odnosno 11 odsto.

Najveće učešće u izvozu ostvaruje električna energija sa 43 miliona KM, što iznosi 13,2 odsto od ukupnog izvoza, dok najveće učešće u uvozu ostvaruju naftna i ulja dobijena od bitumenoznih minerala /osim sirovih/ sa ukupnom vrijednošću od 28 miliona KM, što iznosi 6,4 odsto od ukupnog uvoza.

Možda će vas zanimati

Tagovi

trgovina Republika Srpska izvoz uvoz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ