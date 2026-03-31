Udar UIO na "stan na dan": Kreću pojačane kontrole, na meti oni koji kriju PDV

Uprava za indirektno oporezivanje BiH najavila pojačane kontrole iznajmljivača stanova.

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pojačaće kontrole obveznika koji se bave kratkoročnim iznajmljivanjem stambenih jedinica, s obzirom na to da je analiza pokazala da u BiH postoji znatan broj onih koji nisu registrovani za PDV, a ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

Iz Uprave najavljuju da će aktivnosti na terenu provesti dva puta tokom godine, pri čemu će početi u junu.

Uprava poziva lica koja nisu registrovana za PDV, a bave se kratkoročnim iznajmljivanjem stambenih jedinica i ostvaruju godišnji promet iznad 100.000 KM, da što prije podnesu zahtjev za registraciju u sistem PDV-a i na taj način izbjegnu kažnjavanje.

One koji su već registrovani obveznici pozivaju da još jednom pregledaju svoje knjigovodstvene evidencije i PDV prijave, te eventualne nepravilnosti koriguju.

Licima koja prilikom iznajmljivanja stambenih jedinica na kratak rok koriste platforme inostranih lica, poput "Bukinga", "Loktripa" i ostalih, iz Uprave skreću pažnju na obavezu obračuna i plaćanja PDV-a.