logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Udar UIO na "stan na dan": Kreću pojačane kontrole, na meti oni koji kriju PDV

Autor Haris Krhalić
0

Uprava za indirektno oporezivanje BiH najavila pojačane kontrole iznajmljivača stanova.

IO BiH kontroliše iznajmljivanje stanova: PDV obaveze za "stan na dan" Izvor: Shutterstock

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pojačaće kontrole obveznika koji se bave kratkoročnim iznajmljivanjem stambenih jedinica, s obzirom na to da je analiza pokazala da u BiH postoji znatan broj onih koji nisu registrovani za PDV, a ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

Iz Uprave najavljuju da će aktivnosti na terenu provesti dva puta tokom godine, pri čemu će početi u junu.

Uprava poziva lica koja nisu registrovana za PDV, a bave se kratkoročnim iznajmljivanjem stambenih jedinica i ostvaruju godišnji promet iznad 100.000 KM, da što prije podnesu zahtjev za registraciju u sistem PDV-a i na taj način izbjegnu kažnjavanje.

One koji su već registrovani obveznici pozivaju da još jednom pregledaju svoje knjigovodstvene evidencije i PDV prijave, te eventualne nepravilnosti koriguju.

Licima koja prilikom iznajmljivanja stambenih jedinica na kratak rok koriste platforme inostranih lica, poput "Bukinga", "Loktripa" i ostalih, iz Uprave skreću pažnju na obavezu obračuna i plaćanja PDV-a.

Možda će vas zanimati

Tagovi

UIO BiH iznajmljivanje stan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ