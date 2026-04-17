Tržište kriptovaluta reagovalo na vijesti iz Irana: Vrijednost bitkoina veća za 5 odsto

Cijena bitkoina dostigla je 77.700 dolara nakon otvaranja Ormuskog moreuza.

Cijena najpoznatije kriptovalute bitkoin porasla je za pet odsto nakon objave Irana da je Ormuski moreuz otvoren za komercijalni saobraćaj do kraja primirja, te je dostigla 77.700 dolara, podaci su "KriptoSlejt".

Time je nastavljen sedmični rast vrijednosti bitkoina u kojem je ojačao gotovo sedam odsto, sa nivo ispod 70.000 dolara. Riječ je o najvišoj cijeni od pada početkom februara.

Nagli rast pokrenuo je snažan talas likvidacija pozicija sa polugom na kripto-berzama. Podaci "KoinGlasaa" pokazuju da je za samo jedan čas likvidirano oko 243 miliona dolara.

Najveće gubitke pretrpjeli su trgovci koji su ulagali u pad cijene i izgubili više od 100 miliona dolara.

U posljednja 24 časa ukupne likvidacije premašile su 720 miliona dolara, što je jedan od najvećih talasa zatvaranja pozicija od sredine marta.