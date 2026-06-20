Predsjednica FATF-a pojasnila zbog čega je BiH na sivoj listi: Morate raditi na odbrani od kriminalaca i terorista

Radna grupa za finansijsko djelovanje (FATF) vratila je BiH na sivu listu.

Izvor: Ustupljena fotografija, CBBIH, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Bosna i Hercegovina se zvanično ponovo našla na ozloglašenoj "sivoj listi" Radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF), a predsjednica ove organizacije Elisa de Anda Madrazo nakon plenarne sjednice pojasnila je zbog čega je do toga došlo.

Odluka o vraćanju BiH pod specijalan nadžor donesena je zbog nedovoljne aktivnosti domaćih vlasti na zaštiti finansijskog sistema od pranja novca i potencijalnih bezbjednosnih prijetnji.

Ruku pod ruku s Irakom: Sistem ranjiv na kriminalce i teroriste

U zvaničnom saopštenju, Madrazo je jasno precizirala razloge zbog kojih je bh. finansijski sektor dobio crveni karton od međunarodnih institucija.

"Bosna i Hercegovina je dodana na sivu listu jer je potrebno dodatno raditi na jačanju njene odbrane od kriminalaca i terorista koji zloupotrebljavaju njen finansijski sistem, te osigurati efikasan nadzor nad bankarskim sektorom", istakla je predsjednica FATF-a.

Zanimljivo je da je na istoj sjednici identična odluka donesena i za Irak. Kako je pojašnjeno, Irak je stavljen pod pojačan nadzor zbog rizika povezanih s gotovinskim tokovima, malog broja istraga o finansiranju terorizma i lošeg korištenja finansijskih obavještajnih podataka.

Šta ovo znači za građane i ekonomiju?

Povratak na sivu listu donosi direktne i veoma osjetne ekonomske posljedice za sve građane i privrednike u BiH: