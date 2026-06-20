Predsjednica FATF-a pojasnila zbog čega je BiH na sivoj listi: Morate raditi na odbrani od kriminalaca i terorista

Radna grupa za finansijsko djelovanje (FATF) vratila je BiH na sivu listu.
Bosna i Hercegovina se zvanično ponovo našla na ozloglašenoj "sivoj listi" Radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF), a predsjednica ove organizacije Elisa de Anda Madrazo nakon plenarne sjednice pojasnila je zbog čega je do toga došlo.
Odluka o vraćanju BiH pod specijalan nadžor donesena je zbog nedovoljne aktivnosti domaćih vlasti na zaštiti finansijskog sistema od pranja novca i potencijalnih bezbjednosnih prijetnji.
Ruku pod ruku s Irakom: Sistem ranjiv na kriminalce i teroriste
U zvaničnom saopštenju, Madrazo je jasno precizirala razloge zbog kojih je bh. finansijski sektor dobio crveni karton od međunarodnih institucija.
"Bosna i Hercegovina je dodana na sivu listu jer je potrebno dodatno raditi na jačanju njene odbrane od kriminalaca i terorista koji zloupotrebljavaju njen finansijski sistem, te osigurati efikasan nadzor nad bankarskim sektorom", istakla je predsjednica FATF-a.
Zanimljivo je da je na istoj sjednici identična odluka donesena i za Irak. Kako je pojašnjeno, Irak je stavljen pod pojačan nadzor zbog rizika povezanih s gotovinskim tokovima, malog broja istraga o finansiranju terorizma i lošeg korištenja finansijskih obavještajnih podataka.
Šta ovo znači za građane i ekonomiju?
Povratak na sivu listu donosi direktne i veoma osjetne ekonomske posljedice za sve građane i privrednike u BiH:
- Svi transferi novca iz Bosne i Hercegovine prema inostranstvu, kao i uplate iz stranih zemalja u BiH, od sada će biti pod strogom lupom, što će drastično produžiti vrijeme čekanja na realizaciju.
- Domaće komercijalne banke će, prateći stroga međunarodna pravila, od građana i firmi zahtijevati znatno više dokumentacije i detaljne dokaze o porijeklu novca čak i za uobičajene novčane transakcije.
- Strani investitori po pravilu izbjegavaju države koje se nalaze na sivoj listi FATF-a jer to automatski povećava rizik poslovanja. Domaće kompanije koje izvoze ili uvoze robu suočiće se sa sporijim transferima i znatno većim troškovima poslovanja.