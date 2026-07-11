Deset firmi bez zaposlenih zaradilo više od 37 miliona KM u Republici Srpskoj

U Republici Srpskoj prošle godine deset preduzeća koja nisu imala nijednog prijavljenog zaposlenog ostvarila su ukupnu dobit veću od 37 miliona KM, pokazuju podaci Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).

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Istovremeno, milionsku zaradu ostvarile su i brojne kompanije sa samo jednim zaposlenim.

Na vrhu liste preduzeća bez zaposlenih nalazi se "Mljekara" Laktaši, koja je prošlu godinu završila sa dobiti od čak 17,1 milion KM. Slijede "Prijedor Land Development" sa dobiti od 4,2 miliona KM, banjalučki "Pay Concept" sa 3,1 milion KM i "Fond stanovanja" iz Banjaluke sa 2,5 miliona KM dobiti, pišu Nezavisne novine.

Među najuspješnijima su i banjalučki "A&K Konsalting" sa dobiti od 2,1 milion KM, dobojski "Olimp Net" i bijeljinski "Process Equipment DMT", koji su ostvarili po 1,9 miliona KM, zatim "Bola Consulting" iz Bijeljine sa 1,5 miliona KM, "DigitBoost Solutions" iz Banjaluke sa 1,3 miliona KM i "Madisson K. Consulting" sa dobiti od 1,1 milion KM.

Podaci APIF-a pokazuju da broj zaposlenih nije nužno pokazatelj poslovne uspješnosti, jer su navedene firme, uprkos tome što nisu prijavile nijednog radnika, ostvarile višemilionsku zaradu.

Značajnu dobit ostvarila su i preduzeća sa samo jednim zaposlenim. Najveću dobit prijavio je prijedorski DIP-CO, koji je prošlu godinu završio sa 18,3 miliona KM. Slijedi banjalučki WWIN sa dobiti od 17,7 miliona KM, dok je Ban Gradnja iz Banjaluke ostvarila 11,6 miliona KM.

Na listi uspješnih kompanija sa jednim zaposlenim nalaze se i Skechers BH sa dobiti od 5,8 miliona KM, Niagara Sports Global Management iz Gradiške sa 3,6 miliona KM, kao i Asw-Inženjering iz Bijeljine, Tropik iz Banjaluke i Custom Valve Services iz Laktaša, koje su ostvarile po 3,5 miliona KM dobiti.

Među njima su i Lian Sports iz Bijeljine sa 3,2 miliona KM, te banjalučka Pharos Football Academy, koja je prošlu godinu završila sa dobiti od 2,5 miliona KM.

Potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić ocijenio je da ovakvi rezultati mogu imati više objašnjenja.

"Moguće je da pojedine firme ostvaruju prihode u inostranstvu, a fakturišu ih preko preduzeća u Republici Srpskoj, što može imati poreske prednosti i pozitivne efekte za domaću ekonomiju", rekao je Trivić.