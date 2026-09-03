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Strah od krize: Centralna banka Holandije prebacila 86 tona zlata iz SAD i Kanade u Evropu

Strah od krize: Centralna banka Holandije prebacila 86 tona zlata iz SAD i Kanade u Evropu

Autor Dušan Volaš
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Centralna banka Holandije premjestila je zlato vrijedno više od 10 milijardi evra iz SAD i Kanade u London i Zajst. Kao razlog ove operacije navodi se geopolitička nestabilnost i potreba za većom likvidnošću rezervi u slučaju krize.

Centralna banka Holandije prebacila 86 tona zlata iz SAD i Kanade u Evropu Izvor: Shutterstock

Ukupno 86.000 kilograma zlata je premješteno ili zamijenjeno kako bi se rezerve prebacile u Banku Engleske u Londonu. Prema pisanju NL tajmsa, londonsko tržište odabrano je jer se smatra najlikvidnijim na svijetu, što garantuje brz pristup sredstvima u nepredviđenim situacijama.

Između marta i avgusta ove godine, sprovedena je složena logistička i finansijska operacija. Više od 27 tona zlata fizički je prebačeno iz sjevernoameričkih trezora u Gotovinski centar holandske Centralne banke (DNB) u gradu Zajst. Istovremeno, 59 tona zlata koje se čuvalo u Njujorku je prodato, dok je potpuno istovjetna količina odmah kupljena u Londonu.

Kako bi se održala ravnoteža i izbjegla prevelika koncentracija dragocjenog metala unutar same Holandije, donijeta je odluka da se dodatnih 27 tona zlata prebaci iz Zajsta u englesku prestonicu.

Nakon završetka ove velike reorganizacije trezora, oko 32 odsto holandskih rezervi zlata sada se nalazi u Londonu, a 31 odsto u Zajstu. U Njujorku i Otavi ostalo je po približno 18,5 odsto rezervi, što iznosi po oko 113,3 tone na obje sjevernoameričke lokacije.

Ukupne zlatne rezerve Holandije trenutno iznose 612,4 tone, a njihova ukupna vrijednost procijenjena je na više od 72 milijarde evra.

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