Stravična avionska nesreća: Poginuo glumac iz "Indijane Džons", njegove dvije ćerke i pilot

Stravična nesreća u kojoj je poginuo glumac Kristijan Oliver sa ćerkama, šokirala je svijet.

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Američki glumac njemačkog porekla koji je glumio u "Indijani Džonsu" i filmu "Speed Racer" poginuo je zajedno sa svoje dvije ćerke, stare deset i dvanaest godina, u avionskoj nesreći na Karibima.

Kristijan Oliver (51) poginuo je kada je avion kojim je letio sa porodicom pao i srušio se pored obale jednog ostrva. Stravična nesreća se dogodila se u četvrtak oko podneva, kod obale Bekije. Malo ostrvo je dio Svetog Vincenta na Karibima. Pilot aviona je takođe poginuo zajedno sa Oliverom i njegovom djecom, Maditom i Anik.

Glumac se pojavio u nekoliko filmskih hitova, uključujući "Saved By The Bell" i "Valkyrie", kao film "Indijana Džons" iz 2023. godine.

Izvor: X printscreen /CaribbeanNewsNetwork

On će se posthumno pojaviti u filmu pod nazivom "Forever Hold Your Peace", koji je prestao da snima krajem decembra. Reditelj filma, Nik Lajon, odao je počast zvijezdi na internetu i napisao: "Godinama smo pričali o zajedničkoj produkciji filma i konačno smo to uradili! Hvala ti što si bio sjajan kolega, glumac i prijatelj". Lokalni izvještaji kažu da je sa djecom stigao na Karibe 26. decembra nakon snimanja. Samo dva dana prije smrti Oliver je objavio snimak na tropskoj plaži uz natpis: "Pozdrav svima negdje iz raja! Neka ljubav vlada. Želim vam svima najbolje u 2024. godini".

Grupa je navodno išla za Svetu Luciju, kada se njihov avion srušio nedugo nakon polijetanja sa aerodroma u Bekiji. Na snimku koji je zabilježio slučajni prolaznik, čuju se zvuci užasnog razbijanja uz povike: "Avion se srušio! Pozovite obalsku stražu!".

Voda oko mjesta nesreće je navodno samo oko 70 stopa (oko 21 m), a mještani su pomogli hitnim službama da pretraže vodu. Pilot Robert Saks kontaktirao je toranj ubrzo nakon polijetanja, kako bi ih obavijestio da je mlaznjak u nevolji i da se on okreće. Prema lokalnim izvještajima, ovo je bila posljednja komunikacija iz aviona.

Glumac je u decembru 2021. podnio zahtev za razvod od svoje bivše supruge, novinarke iz Los Anđelesa Džesike Muroz.

(The Sun/Kurir/MONDO)